Poslední americké konvoje odjely z Česka. Kvůli technickým závadám měly zpoždění

NÁCHOD Konvoj americké armády rozdělený do dvou částí v sobotu ráno opustil v Náchodě Českou republiku. Kvůli technickým závadám na vozidlech byl konvoj o několik hodin opožděn, řekla Vlastimila Cyprisová z Generálního štábu Armády ČR.

Druhá část konvoje vstoupila na území republiky ve čtvrtek večer. „Několikahodinové zpoždění nabral konvoj už v Německu. Důvodem byly technické závady na vozidlech. Některé opravy probíhaly během přesunu, využili k tomu i zázemí ve Staré Boleslavi,“ řekla Cyprisová. Poslední vozy armádního konvoje podle ní opustili republiku v 6:45. „Původně to mělo být v pátek 1. června v 19:30. Kromě technických závad na vozidlech se průjezd vozidel obešel bez problémů,“ uvedla Cyprisová.



VIDEO: Konvoj americké armády míří od Hradce k polským hranicím Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Přes Česko tento týden projelo dohromady asi 400 vozidel a 1000 vojáků 2. jízdního pluku. Mezi vozy byly obrněné transportéry Striker, nákladní automobily i víceúčelové terénní vozy HMMWV, známé jako Humvee. Konvoj doprovázela česká vojenská i státní policie.



Českem projelo už několik amerických konvojů

Konvoj, který míří na cvičení Saber Strike 2018 v Pobaltí a jel přes ČR od úterý, byl rozdělen do dvou hlavních částí. Poslední vozidlo první části konvoje vstoupilo do Polska na hraničním přechodu v Náchodě - Bělovsi ve středu v podvečer. V prvním bloku se přes Česko přesunulo 170 vozidel a přes 300 lidí.

První část konvoje byla rozdělena do sedmi proudů, které do země vstoupily zhruba s hodinovými odstupy, a druhá do deseti proudů. Z Rozvadova vojáci jeli po dálnici D5, Pražském okruhu, D1 a D10 do kasáren ve Staré Boleslavi, kde vojáci přenocovali. V pátek od rána pokračovali po trase D10, D11 a silnici I/33 na hraniční přechod v Náchodě.



Českou republikou za poslední tři roky projelo několik větších konvojů americké armády. Pozornost vyvolal především první z nich. I když se proti němu zpočátku ozývali hlavně odpůrci NATO, americké vojáky nakonec během cesty i na jednotlivých zastávkách vítaly tisíce lidí.