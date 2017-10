SLEDUJEME: Poslední rozloučení s hercem Třískou. Před Národním divadlem čekají desítky lidí

PRAHA V Národním divadle v pátek proběhne poslední rozloučení s hercem Janem Třískou, který 25. září zemřel na následky zranění, která utrpěl při pádu z Karlova mostu. Lidé mohou do historické divadelní budovy nosit květiny nebo se podepsat do kondolenční knihy. Mluvčí divadla Tomáš Staněk uvedl, že připravený program bude probíhat zhruba hodinu.

9:47 Do divadla dorazil už i herec a režisér Jiří Mádl, v jehož chystaném snímku Na střeše se měl Tříska představit. Mádl přišel na rozloučení s modrými teniskami v ruce, jejich význam prozatím nevysvětlil.



9: 30 „Vzpomínám na něj a v poslední době příliš často. Byli jsme přátelé, znali jsme se celý můj život. Těžko se mi hledají slova. Měl jsem ho hrozně rád,“ řekl serveru Lidovky.cz Jan Hrušínský.



9:15 Rozloučit se s Janem Třískou dorazil i hudebník Jiří Suchý. „Nic mimořádného jsme spolu neprožili, ale byli jsme přátele, párkrát jsme se navštívili. Měl jsem ho rád. Byl to trochu pedant, ale bylo to akceptovatelné. Naposledy jsme se viděli asi před dvěma lety,“ zavzpomínal.



9:01 „Fronta před vstupem do Národního divadla narůstá, sahá až k přechodu na Masarykově nábřeží. Odhadem v ní čeká více než sto lidí, kteří se přišli rozloučit s hercem Janem Třískou. Mnoho z nich drží v ruce květiny. Doprava zatím není nijak omezena,“ napsal reportér serveru Lidovky.cz Robert Sattler.

Hudebník Jiří Suchý na posledním rozloučení s hercem Třískou.



Na jevišti Národního divadla Tříska začínal, angažován tam byl už za studií. V polovině 60. let ze scény ale odešel do tehdy progresivního Divadla za branou.

Tříska patřil k nejtalentovanějším hercům generace 60. let, po emigraci v 70. letech se prosadil i v Hollywoodu. Ve Spojených státech natočil 44 filmů. Po revoluci v listopadu 1989 se do Česka vracel na natáčení i divadelní jeviště. Naposledy přijel Tříska do Prahy kvůli natáčení filmu Jiřího Mádla Na střeše. Začít se mělo koncem září, v sobotu 23. září ale osmdesátiletý herec spadl z Karlova mostu do Vltavy a v noci na 23. září podlehl v nemocnici následkům těžkého zranění. Policie se přiklání k tomu, že herec spadl do vody nešťastnou náhodou.