Poslední rozloučení s Třískou proběhne v pátek 6. října v Národním divadle

PRAHA Poslední rozloučení s hercem Janem Třískou, který počátkem týdne tragicky zemřel na následky zranění, bude 6. října v 10:00 v Národním divadle. Na piazzetě u divadla je už nyní pietní místo, kde je možné zapálit svíčku. Řekl to mluvčí ND Tomáš Staněk.

Historická budova divadla bude otevřena od 9:30 pro květinové dary veřejnosti. Program potrvá zhruba hodinu. Ve foyeru divadla bude kondolenční kniha. Posledního rozloučení se zúčastní osobnosti veřejného života, uvedl mluvčí. Na jevišti Národního divadla Tříska začínal, angažován byl už za studií. V polovině 60. let z pro mnohé prestižní scény odešel do tehdy progresivního Divadla za branou. Tříska se již za svého života stal nejen hereckou legendou a ikonou nejméně jedné generace Čechů, díky svým společenským postojům a odporu k totalitě také velkým morálním vzorem.



Jan Tříska, který žil po emigraci v roce 1977 v zámoří, přijel nedávno do Prahy kvůli natáčení nového filmu Jiřího Mádla Na střeše. Začít se mělo v těchto dnech, v sobotu však herec spadl z Karlova mostu do Vltavy a na následky těžkého zranění v pondělí zemřel. Policie se přiklání k tomu, že Tříska spadl do vody nešťastnou náhodou.

Tříska patřil k nejtalentovanějším hercům generace 60. let, po emigraci v 70. letech se prosadil i v Hollywoodu. Zatímco ve filmu mu často patřily komediální role, na jevištích upoutával silou svého prožitku, emocionalitou a citem pro slovo a jazyk. Komentáře po jeho úmrtí mimo jiné připomínaly jeho charismatický hlas a smysl pro češtinu, kterou si uchoval v čisté a krásné podobě i během života v USA. Podle jiných Jan Tříska dokázal hrát jen pohledem a vyjádřit jím to, k čemu jiní herci potřebují celé tělo.



Ve svém druhém domově ve Spojených státech natočil 44 filmů. Po revoluci v listopadu 1989 se do Česka vracel na natáčení i divadelní jeviště. Poslední filmovou roli ztvárnil ve snímku Jana Svěráka Po strništi bos. Jan Svěrák byl také tím, kdo ho do české kinematografie v roce 1991 vrátil svou Obecnou školou.



„Tehdy mu bylo o 25 méně a viděl jsem ho na Karlově mostě, kde si sahá na zlatý křížek s přáním, aby dostal džob, jak po americku říkal. Zaujalo mě, jaké má charisma, jak je rozevlátý, až drzý z té Ameriky, jak má úplně jinou energii. A tu jsem mohl obdivovat i později,“ řekl Svěrák po Třískově skonu.

I když už bylo Třískovi 80, měl podle něj v sobě stejnou energii, pracovitost a zaťatost. Navíc i velikou sebekázeň. „Byl na sebe přísný, i při natáčení každý den běhal, protože chtěl podávat 150procentní výkon. Chtěl být dokonalý, chodil všude včas a nikdy jsme na něj nečekali, přestože to byla hvězda,“ vysvětlil režisér.