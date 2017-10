Poslední rozloučení Třísky zastaví dopravu, na Fialovou se bude připíjet šampusem

PRAHA Ve dvou dnech po sobě zažije česká umělecká scéna poslední rozloučení s výraznými tvářemi ze svého středu. V pátek vzdají poslední poctu příbuzní, přátelé a kolegové herci Janu Třískovi, pietu od 9:30 hostí Národní divadlo. Program vyvrcholí vynesením rakve před budovu, odkud pak herce vyveze vozidlo mezi špalírem přítomných. Už ve čtvrtek od 11 hodin se budou moci přijít poklonit lidé do Divadla ABC jiné nedávno zesnulé herecké legendě Květě Fialové.

„Divadlo bude v pátek otevřeno od 9:30, veřejnost bude moct přicházet před první řadu divadla položit květinu na forbínu. Ve foyer pak bude kondolenční kniha, kde budou moci lidé vyjádřit soustrast,“ sdělil serveru Lidovky.cz mluvčí první scény Tomáš Staněk k poslednímu rozloučení s Janem Třískou. Program piety ladili organizátoři ještě ve středu večer. Poslední rozloučení oficiálně odstartuje v 10 hodin, kdy si vezme slovo ředitel Národního divadla Jan Burian. Program potrvá asi čtyřicet minut.

Středobodem jeviště se stane rakev, kolem níž se bude po třech výrazných osobnostech na každé straně držet čestná stráž. Na místě by se tak měli vystřídat herečtí kolegové Jana Třísky Iva Janžurová, Alois Švehlík, Jan Hrušínský či ministr kultury Daniel Herman. Současně se počítá se tím, že ve smuteční řeči na Třísku vzpomenou třeba překladatel shakespearovských her Martin Hilský či herec a režisér Martin Huba.

První řada hlediště zůstane volná, do druhé se usadí rodina a nejbližší přátelé Třísky. Několik dalších řad pak obsadí pozvaní hosté, aby zbytek sálu o celkové kapacitě 900 míst mohla využít široká veřejnost. „Smuteční obřad bude živě přenášet Česká televize a server iDNES.cz,“ poznamenal mluvčí Staněk.

Video od režisérů Svěráka a Mádla

Vedle proslovů a vzpomínek vyplní program zhruba sedmiminutové video připravené režiséry Janem Svěrákem a Jiřím Mádlem. S prvním jmenovaným Tříska natočil svůj poslední film Po strništi bos, v chystaném Mádlově snímku Na střeše už se naopak slovutný herec neobjeví. Zemřel v den, kdy mělo začít natáčení. „Bude to sestřih z filmů Jana Třísky a jeho záběrů z poslední doby,“ přiblížil mluvčí.

Pieta se završí vynesením rakve před Národní divadlo, kde se naloží do pohřebního vozu. Z foyer povede špalír smutečních hostů, který vyústí na Národní třídu před kavárnu Slavia. „Tam se na křižovatce ve spoluprací s policií zastaví doprava, pohřební služba vynese rakev ven z divadla, všichni naposledy mistrovi zatleskáme a pak ho vozidlo pohřební služby odveze pryč,“ popsal tečku piety Staněk.

Jan Tříska, proslavenými jak divadelními rolemi, naposledy například Králem Learem v režii právě Martina Huby, tak filmovými party v čele s postavou učitele Igora Hnízda z Obecné školy, zemřel za dosud nevyjasněných okolností po pádu z Karlova mostu. Umělec se do Vltavy zřítil 23. září kolem čtvrté hodiny odpoledne, když dvakrát předtím lezl na okraj mostu u jednoho ze sousoší. Svým zraněním podlehl v noci na 25. září, bylo mu 80 let.

Šampaňské na přání

Jako by chtěla slavit, nikoliv tiše vzpomínat. Na posledním rozloučení s jednou z nejvýraznějších českých hereček Květou Fialovou si budou smuteční hosté připíjet šampaňským, bylo to přání samotné umělkyně. Poctu hvězdě filmů Limonádový Joe, Adéla ještě nevečeřela či Partie krásného dragouna složí rodina, přátelé a příznivci ve čtvrtek v jejím mateřském Divadle ABC, jehož brány se otevřou v 11 hodin. Květa Fialová zemřela po dlouhé chorobě minulý týden ve věku 88 let.

„Se smuteční řečí mimo jiné vystoupí Ondřej Zajíc, ředitel Městských divadel pražských, herečky Dana Batulková a Naďa Konvalinková a Václav Cílek, se kterým se Květa Fialová objevila v dokumentárním pořadu České televize Magické hory,“ přiblížila LN program posledního rozloučení mluvčí Divadla ABC Zuzana Vernerová. Kdo bude u rakve Fialové držet čestnou stráž, se včera večer ještě ladilo. Pieta oficiálně začne v poledne, trvat bude hodinu.

Hlediště divadla pobere pět set hostů, do předních řad se počítá s rodinou a přáteli herečky. Zbytek může obsadit veřejnost. Program vedle proslovů a vzpomínek poskládali organizátoři z audiovizuálních záznamů, které připomenou život a dílo této výjimečné herečky. „Kondolenční kniha je od 26. září umístěna vedle pokladny Divadla ABC. Kniha zůstane i po posledním rozloučení v Divadle ABC a posléze bude předána rodině paní Fialové,“ podotkla pak mluvčí Vernerová.