Poslední slovo před volbami: Zemanovo sólo, Horáčkovo country či Drahošův hokejista

PRAHA Úderem páteční druhé hodiny se po celé republice otevřely volební místnosti. Až do sobotního odpoledne mají občané příležitost vyjádřit svůj názor, koho by chtěli v čele země pro nadcházející pětileté období. Uchazeči o Hrad se voliče naposledy pokoušeli přesvědčit v závěrečné debatě, ale také na sociálních sítích.

Necelou minutu před otevřením volebních místností skončila na Radiožurnálu poslední debata osmi kandidátů na prezidenta. Jako již tradičně se jí nezúčastnila stávající hlava státu Miloš Zeman, který už dříve účast v jakékoliv předvolební diskuzi odmítl.



Současný prezident pravidelně poskytoval sólo rozhovory pouze televizi Barrandov, kde jej Jaromír Soukup, moderátor a šéf televize v jedné osobě, zásoboval záměrně nekonfliktními otázkami. Poslední, čtvrteční více než třičtvrtě hodiny trvající rozhovor sdílel v pátek dopoledne i na svém oficiálním facebookovém profilu.

Video se mezi uchazeči o Hrad stalo vůbec velmi populárním prostředkem ke sdělování informací. K závěrečnému apelu na voliče ho využilo hned několik kandidátů včetně Mirka Topolánka, který s videem na sociálních sítích pracoval během předvolebního zápolení nejvíce.



Někdejší předseda vlády a dlouholetý lídr občanské demokracie publikoval na Facebooku sestřih úsměvných momentů z kampaně, po jejíž trvání ho dokumentoval reportér Radan Šprongl. „Jsem rád, že ve zdraví přežil nejen válku v Iráku, ale i moji kampaň a její někdy trochu hektický styl. Díky kamaráde,“ sdělil Topolánek svému kameramanovi.

Na odlehčený audiovizuální obsah vsadil také Michal Horáček. Textař a podnikatel se se svými příznivci podělil o píseň „Já tu zemi znám“ od českého country zpěváka Ladislava Vodičky, kterou ilustroval fotografiemi z průběhu své předvolební kampaně. Klip uvedl slovy: „Dobrý den, Česko. Dáme si tu naši.“ Zmínil přitom místa, která během cest po republice navštívil.

Lékař Marek Hilšer podporovatelům vzkázal, aby dali všem vědět, že se nebojí a volí srdcem. Komentář zveřejnil společně s fotografií, na níž je s manželkou Monikou. Otitulkoval ji nápisem „prezident, který přinese srdce na Hrad“.

Jiří Drahoš se pochlubil podpůrným vzkazem od kapitána vítkovických hokejistů Rostislava Olesze. Posléze s připomínkou závěrečné debaty na Radiožurnálu voličům oznámil, že změnu mají pouze ve svých rukou.

Někdejší diplomat Pavel Fischer neopomněl poděkovat za pomoc dobrovolníkům v kampani, kteří jsou podle jeho slov živoucím důkazem o existenci občanské společnosti.

„Čísla ukazují, že u mladých lidí do třiceti let a nerozhodnutých voličů vítězím. Proto věřím v úspěch,“ napsal Fischer. Občanům vzkázal, aby se nebáli a volili svobodně. Na jeho Facebooku se rovněž objevilo krátký video snímek, ve kterém Fischerovi podporovatelé odůvodňují svůj hlas pro bývalého velvyslance ve Francii a Monaku.

Se slovy díky přispěchal v pátek dopoledne i šéf zbrojařské asociace Jiří Hynek. „A nyní dám konečně velkou pusu svojí manželce, té s prominutím děkuji nejvíce,“ zmínil.

Hudebník Jiří Hannig občany vyzval, aby podpořili kandidáta, s nímž se nejvíce shodují a nikoliv toho, který pro ně představuje větší či menší zlo. Na to bude podle jeho slov čas až ve druhém kole.

Vratislav Kulhánek připomněl, že do voleb vstupuje s kandidátským číslem šest. „V šest ráno jsem vstával do fabriky. Na trh jsem uvedl šest celosvětově úspěšných modelů Škoda. V 6 se hraje volejbal, kde jsem to dotáhl do první ligy,“ věří Kulhánek, že mu tato cifra přinese štěstí i tentokrát.