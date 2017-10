Poslední volební debaty se soudní předehrou, summit EU a komu patří Epopej?

PRAHA Pražský městský soud dnes dopoledne přednostně a veřejně projedná žalobu Pirátů, která chce zamezit odvysílání předvolebního duelu lídrů ČSSD a ANO ve čtvrtečním hlavním vysílacím čase na Nově. Podle Pirátů by měla televizní stanice poskytnout prostor také zástupcům dalších stran.

Duel vs. superdebata. Správní soud žalobu obdržel ve čtvrtek 12. října, zabývat se jí bude hned o týden později. „Je to skutečně nařízené ústní jednání k projednání žaloby samé. Žaloby proti nečinnosti správního orgánu mají právo přednostního projednání,“ vysvětlila rychlost nařízení jednání mluvčí soudu Markéta Puci. Projednání žaloby začne v deset hodin dopoledne, Nova chce duel Lubomíra Zaorálka (ČSSD) a Andreje Babiše (ANO) vysílat pět minut před osmou hodinou večerní.

Hodinu a půl po předpokládaném začátku duelu na Nově pořádá Česká televize takzvanou superdebatu celostátních lídrů deseti stran, které mají největší volební potenciál, tedy ANO, ČSSD, ODS, KSČM, TOP 09, SPD, STAN, Pirátů, KDU-ČSL a Zelených. Kvůli tomu, aby se jí mohli zúčastnit lídři ANO a sociální demokracie, ji veřejnoprávní televize posunula až na 21:30. Další den odpoledne se otevřou volební místnosti a voliči rozhodnou o složení Sněmovny.



Server Lidovky.cz bude obě debaty sledovat.



Praha bude mimořádně řešit okruh. ODS chce na čtvrtečním mimořádném jednání pražských zastupitelů navrhnout odvolání radní Jany Plamínkové (STAN/Trojkoalice). Důvodem je její dopis s vyjádřením ke stavbě Pražského okruhu mezi D1 a D11, který zaslala ministerstvu životního prostředí. Plamínková v dopise vznesla připomínky k řízení EIA posuzující vliv stavby na životní prostředí. Její dopis radní poté přehlasovali. Plamínková návrh považuje za absurdní předvolební krok. „Určitě to navrhneme. Kdyby paní radní neudělala něco špatně, tak by nezasedla na mimořádném jednání rada a nezměnila to (vyjádření),“ řekla předsedkyně zastupitelů ODS Alexandra Udženija.

Spor o Slovanskou epopej. Městský soud v Praze projedná odvolání Johna Muchy proti rozsudku, který potvrdil, že vlastníkem cyklu obrazů Slovanská epopej je Praha.



Sobotka v Evropě. Odpoledne začíná summit EU. V programu budou mít premiéři a prezidenti zemí EU migrační problematiku s důrazem na spolupráci se třetími zeměmi, digitální problematiku, rozvoj trvalé strukturované spolupráce zemí EU v obranné oblasti, ale také například vztahy s Tureckem. Za Česko se zúčastní předseda vlády Bohuslav Sobotka.

Co s Katalánskem? V 10:00 vyprší lhůta španělské vlády, do kdy se má katalánský regionální premiér výslovně vzdát snahy o nezávislost. Pokud to neučiní, Madrid pravděpodobně zahájí kroky k převzetí ústřední kontroly nad regionem.

České kluby v Evropě. V rámci 3. kola základní skupin se ve fotbalové Evropské lize utkají od 19:00 Lugano - Viktoria Plzeň a od 21.05 Fastav Zlín - FC Kodaň a Villarreal - Slavia Praha.