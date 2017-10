Poslední online vzkazy před volbami. Lídři apelují na občany, Okamura vsadil na Le Penovou

PRAHA Úderem druhé hodiny odpolední se v pátek po celé republice otevřely volební místnosti. Až do sobotního odpoledne mají občané možnost vyjádřit se, jakým směrem by se mělo Česko ubírat. Na poslední chvíli se je prostřednictvím sociálních sítí snažili pro svůj program přesvědčit i lídři politických stran a hnutí. Většina k voličům promlouvá skrze videa.

Bezpochyby nejvíce aktivity v kyberprostoru v pátek projevil Andrej Babiš. Šéf hnutí ANO od ranních hodin zahrnoval svůj facebookový profil (neumožňuje vkládat příspěvky do článků, pozn. red.) jedním příspěvkem za druhým. Voličům se v posledních hodinách před otevřením volebních místností pokoušel představit „jedničky“ jednotlivých krajských kandidátek a přesvědčit je, proč by měli volit právě je.

„Zdravím všechny do Ústeckého kraje. Znáte Richarda Brabce? Vede kandidátku právě u vás. Richarda znám velice dobře a vážím si jeho práce. Za ty čtyři roky, co byl ministr životního prostředí, dokázal věci, které se nikomu předtím nepovedly,“ začíná například jeden z příspěvků.

Na svém profilu rovněž zveřejnil sestřih z návštěv regionů a setkání s občany, který doplnil o poděkování. „Bylo mi mezi vámi skvěle. Vy jste ta energie, co mi pomohla to celé dát,“ vzkázal Babiš fanouškům. Neopomněl se opřít i do volebního lídra sociální demokracie Lubomíra Zaorálka, jehož nařknul ze lži, kterou měl pronést během čtvrtečního předvolebního duelu na televizi Nova.



Lídr ČSSD Zaorálek se od podobných osočování oprostil. Nerozhodné voliče se před odchodem na závěrečnou debatu v Českém rozhlasu rozhodl přesvědčit videem, v němž hovoří o volbách jako o velké šanci a příležitosti. Připomněl také záznam svého „posledního slova“ ze čtvrteční diskuze na České televizi nebo předvolební spot. „Dnes jsou volby. Volte sociální demokracii. Volte ČSSD,“ apeloval.



O debatu na veřejnoprávní televizi se opřel i předseda občanských demokratů Petr Fiala. „Ještě váháte, komu dát svůj hlas? Podívejte se prosím na těchto 30 závěrečných vteřin ze včerejší debaty na ČT,“ připsal k videoklipu. Příznivce se snažil oslovit i téměř půlhodinovým online chatem, v němž odpovídal na dotazy.

Později na svůj facebookový profil ještě připnul příspěvek, v němž sdělil, že Česká republika podle něj potřebuje silnou pravicovou stranu. Občany zároveň nabádal, aby svůj hlas nevyhodili, ale volili smysluplně.

Lídr hnutí Svoboda a přímá demokracie Tomio Okamura vsadil na video od Marine Le Panové, francouzské krajně pravicově političky, právničky a neúspěšné kandidátky na prezidenta. „Marine Le Pen otevřeně ve volbách podporuje SPD! Podívejte se na video a přidejte se k nám! Moc děkuji Marine Le Pen za podporu!“ napsal Okamura na svém Facebooku s žádostí, aby lidé příspěvek sdíleli.



Na audiovizuální obsah spoléhá i předseda lidovců Pavel Bělobrádek. „Chci vás požádat, abyste přišli k volbám a chci vás požádat o silný mandát pro KDU-ČSL, protože KDU-ČSL je hlas pro rodinu,“ zmínil ve videu s tím, že lidovci jsou podle něj stranou slušnosti a poctivosti a nejsou za ní žádné skandály či kostlivci ve skříni. Podělil se i podpůrným dopisem od německé kancléřky a nejvyšší představitelky tamní CDU.





Pirát Ivan Bartoš fanouškům nasdílel předvolební spot, který opatřil textem připomínajícím vizi strany do budoucna. Poukázal taktéž na odkaz s dvacítkou nejdůležitějším bodů pirátského programu. „Vedu kandidátku ve středních Čechách proti ... však víte komu:-) Váš hlas rozhodne, zda a jak hodně budeme moci v následujících letech realizovat náš program,“ podotkl.





Na sociálních sítích se naopak před otevřením volebních místností úplně odmlčeli předseda Zelených Matěj Stropnický či volební lídr Starostů a nezávislých Jan Farský. Na voliče neapeloval během pátečního ráno a dopoledne ani šéf TOP 09 Miroslav Kalousek. Komunistický předák Vojtěch Filip facebookový profil nemá, na svém twitterovém účtu pak příliš aktivní není. Jeho strana ale občanům vyslala důrazný vzkaz. „Přijďte k volbám a podpořte KSČM - Komunistická strana Čech a Moravy. My jsme váš hlas!“ napsala KSČM.