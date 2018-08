Z Krymu odešel poslední západní hotelový řetězec, vyhnaly ho sankce

Moskva/Kyjev Anektovaný Krymský poloostrov opustil v důsledku sankcí Evropské unie a Spojených států poslední západní hotelový řetězec. Napsala to v pátek agentura Reuters. The Best Western Sevastopol Hotel byl podle ní jednou z posledních známek západního byznysu na ukrajinském poloostrově, který Rusko okupovalo v roce 2014.

Hotel na sevastopolském nábřeží dál funguje, ale pod jiným názvem. Ostatní západní firmy, například McDonald’s nebo Radisson Hotels, z anektovaného Krymu už odešly. Podle Reuters je to důkaz, že sankce EU a USA vyhánějí z Krymu západní podnikatele i čtyři roky po vyhlášení.



Západní sankce zakazují firmám působit a podnikat na Krymu, izolují dlouhou řadu krymských podnikatelů a firem a znemožňují převádět peníze prostřednictvím krymských bank.

Společnost Best Western funguje na principu franšízy, hotely sama neprovozuje, ale poskytuje partnerům právo využívat obchodní název, marketing a podpůrné služby. Majitel sevastopolského hotelu se tak nezměnil, jen s firmou Best Western ukončil styky, nevyužívá jejích služeb a změnil název na Sevastopol Hotel.

Moskva po záboru Krymu na poloostrově masivně investovala, zaměstnancům státního sektoru se zvýšily mzdy, vybudovala se nová infrastruktura včetně obřího mostu na ruskou pevninu. Soukromý sektor, závislý do značné míry na turistice, ale kvůli sankcím strádá.