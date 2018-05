Pošťáci chtějí přidat. Nyní berou kolem 17 tisíc, chtějí až o pět víc

Česká pošta je s třiceti tisíci zaměstnanci největším tuzemským zaměstnavatelem. Mzdy většiny jejích pracovníků jsou ale hluboko pod celorepublikovým průměrem, loni činily 24 000 korun. Například poštovní doručovatelky ale nemají ani to, berou kolem 17 tisíc. To vše způsobuje, že zaměstnanců je málo. „Není možné je dostatečně zaplatit, takže se tam nehrnou a zůstává mnoho neobsazených míst. Za chybějící lidi musejí pracovat ti stávající, jsou pak přetíženi,“ řekl LN Miroslav Prokop, prezident Federace výkonných zaměstnanců ČR.

Devět odborových subjektů, které na poště působí, proto nyní připravuje požadavky, jež představí vedení podniku při jednání o kolektivní smlouvě. Ta obsahuje systém odměňování, zavádí zkrácenou pracovní dobu a další benefity. Odbory do nového znění, které by mělo vstoupit v platnost v lednu, chtějí dostat hlavně vyšší mzdy. Podle některých odborářů by měly vzrůst až o pět tisíc korun.



V odborech pošty je jen zhruba třetina pracovníků, kolektivní smlouva se ale vztahuje na všechny. Na textu se musí s vedením dohodnout všechny odbory, jinak nebude uzavřena. Pokud by k dohodě nedošlo, zaměstnanci přijdou o všechny benefity. To by mohlo způsobit odliv zaměstnanců a v důsledku toho ohrozit i kvalitu služeb pro občany, či dokonce existenci menších poboček pošty.

Odboráři očekávají, že kolektivní vyjednávání bude složité. Jednak kvůli vysokému počtu odborových subjektů a také kvůli silným emocím, které mezi odboráři a ředitelstvím panují. „Za posledních deset let se stal provozní pošťák pro vedení podniku spíše přítěží než tím, na kom nejvíce záleží. Je třeba udělat maximum pro likvidaci novodobého otrokářství. Nemáme kam ustupovat,“ řekl LN Petr Pohl, předseda SOS 21, nezávislého odborového sdružení zaměstnanců České pošty.

Vyjednávání by mělo podle odborářů začít co nejdříve. To ale blokuje fakt, že podnik stále nemá nové vedení. Po únorovém odvolání Martina Elkána byl sice nástupce vybrán, do úřadu ale stále neusedl. S vítězem konkurzu Romanem Knapem, ředitelem SAP pro Česko a Slovensko, vnitro teprve vyjednává o podmínkách nástupu.

Není tak jisté, jestli bude mít podnik na zvyšování mezd peníze. „Kolektivní vyjednávání ještě nezačalo. Možnosti navýšení mezd budou jedním z bodů,“ napsal LN Matyáš Vitík, mluvčí České pošty.