Právníci: Otevření německých hranic uprchlíkům nemá jasný právní základ

BERLÍN Ani dva roky poté, co německá vláda umožnila uprchlíkům uvízlým na takzvané balkánské stezce vstup do země, není jasné, na jakém právním základě tak učinila. Vyplývá to z posudku právníků Spolkového sněmu, o kterém v pátek - dva dny před německými parlamentními volbami - informoval list Die Welt.

Podle posudku měly úřady na podzim 2015 na základě tehdy platného práva uprchlíky přicházející z bezpečného Rakouska na hranicích spíše odmítnout.



V závěru kampaně před nedělními parlamentními volbami je posudek Vědecké služby - oddělení Spolkového sněmu, které je přísně apolitické - značně výbušným, poznamenal list Die Welt. Liberální Svobodná demokratická strana (FDP) i protiimigrační strana Alternativa pro Německo (AfD), které po volbách pravděpodobně usednou v parlamentu, již dříve oznámily, že podpoří vznik parlamentního vyšetřovacího výboru k migrační politice vlády kancléřky Angely Merkelové.



Podle právních expertů vláda dosud nevysvětlila, na jakém právním základě se na podzim 2015 rozhodla vpustit do země statisíce uprchlíků. Upozornili zároveň, že v „zásadních“ oblastech je povinen rozhodovat parlament. Otázku, zda bylo přijetí migrantů, kteří uvázli v Maďarsku, zásadním rozhodnutím, ale posudek jednoznačně nezodpovídá. Upozorňuje nicméně na rozhodnutí ústavního soudu, z něhož podle listu Die Welt vyplývá, že o rozhodnutí vpustit uprchlíky do Německa měl hlasovat parlament.



Merkelová se pouze dohodla s ministry

Ve skutečnosti ale „otevření hranic“ pro uprchlíky na balkánské stezce 4. září 2015 nařídila kancléřka Angela Merkelová pouze po dohodě s jednotlivými ministry. Parlament o tom nikdy nehlasoval, a to ani dodatečně. Vláda podle Vědecké služby parlamentu přitom nevyužila ani jiné právní normy, které by jí zmiňovaný krok umožnily v souladu s právem učinit.

Poslankyně strany Levice Sevim Dagdelenová, která vypracování posudku parlamentním právníkům zadala, vyzvala kancléřku, aby se k jeho závěrům vyjádřila. Bylo správné uprchlíkům pomoci, posudek ale ukazuje, jak „bezohledně“ tehdy Merkelová a vicekancléř Sigmar Gabriel jednali, uvedla Dagdelenová. „Bohužel do rozhodování nezapojili ani parlament, ani sousední země,“ dodala. Podle ní to posílilo především pozice protiimigrační strany Alternativa pro Německo (AfD).