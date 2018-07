Fanoušci se na koncert Rolling Stones nedostanou bez elektronického náramku. Některým ale nepřišel

PRAHA Zavedení elektronických RFID náramků na středeční koncert kapely Rolling Stones s sebou přináší mnoho novinek, na které milovníci hudby nejsou v Česku zvyklí. Někteří lidé ale svou elektronickou vstupenku a zároveň peněženku na akci ve schránce, jak bylo slíbeno, nenašli. Věc, která měla ukrátit čekání ve frontách, tak možná paradoxně přidělá nové fronty na zákaznické podpoře.

Jedna z největších ikon rocku, kapela Rolling Stones, již ve středu rozbouří pražské Letňany. Pořadatelé se na tomto koncertu rozhodli klasické papírové vstupenky a peníze nahradit předmětem, který je v Česku poměrně novinkou - RFID náramkem. Věc, která je již na zahraničních koncertech celkem běžná, ale některým českým fanouškům kapely zkomplikovala život.

Některým náramky nepřišly

Po zakoupení online vstupenek na serveru měl náramek přijít poštou. I v případě více náramků v jedné rodině měly všechny přijít v jedné obálce a to přibližně měsíc před koncertem. Někteří lidé ale na své náramky čekají doteď. „Řekli nám, že pokud by to nepřišlo do 22. června, máme je kontaktovat. To jsme udělali a napsali nám, že náramky již dávno poslali. Pošta ale o ničem nevěděla,“ líčí problém fotoreportér Petr Topič. „Řekli, ať jim pošleme potvrzení o koupi. To jsme udělali a od té doby ticho,“ dodává. Za zaslání náramků předem navíc podle Topiče pořadatelé účtovali poštovné 170 korun.

Podobné zkušenosti popisují i další rozhořčení zákazníci na sociálních sítích. „Náramky zašleme měsíc před konáním koncertu - nemám ho dodnes. Pořadatel je schován za anonymním e-mailem a nic se nevyřešilo. Žádná omluva, nic. Chování řeznického psa,“ napsal například na Facebook fanoušek Jiří Šrámek. Server Lidovky.cz požádal pořadatele o vyjádření, bez reakce.



Jak funguje RFID technologie? Vysílač (čtecí zařízení, například na pokladně stánku s občerstvením) vysílá do okolí elektromagnetické impulzy. Pokud se v blízkosti objeví pasivní RFID čip (náramek návštěvníka koncertu), využije přijímanou energii k nabití svého napájecího kondenzátoru a odešle odpověď.

Pořadatelé sice umožnili vlastníkům lístků vyměnit si je za náramky na určených pražských pobočkách operátora Vodafone, ale platí to pouze pro vstupenky zakoupené po 1. červenci. Navíc na svých stránkách uvádějí, že takto vyměněné online vstupenky musí být vytisknuté déle než 72 hodin, aby byly u Vodafone akceptovány.

Pro vstupenky zakoupené před prvním červnem budou na místě koncertu zřízeny stánky zákaznické podpory, ve kterých bude možné si vstupenku na základě občanského průkazu za náramek vyměnit.



Náklad navíc

Line-up koncertu Rolling Stones 14:00 - otevření dveří

18:00 - Gotthard

19:00 - Pražské výběr

20:30 - Rolling Stones



Elektronické náramky mají kolem vstupenky ještě další funkci. V letňanském areálu papírové a kovové peníze ztratí význam, stánky je nebudou akceptovat. Náramky totiž slouží i jako bezhotovostní peněženka, bez které se u stánků s občerstvením a upomínkovými předměty fanoušci neobejdou. Pořadatelé doporučují vytvořit si online účet, propojit ho s náramkem a následně na něj nahrát zvolenou částku.

Ačkoliv budou na místě dobíjecí stanice, ve kterých si bude možné na svůj účet nahrát další peníze, samotný účet je nutné zřídit přes internet. Mohou tak v předstihu na základě čísla vstupenky učinit i lidé, kteří zatím svůj náramek nedostali.

Pro koncového zákazníka, návštěvníka festivalu, který si z něj po konci koncertu bude chtít odčerpat zbytek peněz, ale náramek podle všeho znamená v podstatě minimálně 220korunový příplatek. Pokud zaplatí zmíněných 170 korun za poštovné, musí počítat ještě s tím, že peníze, které nevyčerpá, se mu sice vrátí, ale refundace je zpoplatněna dalšími 50 korunami a nejnižší refundovatelná částka je 45 korun. Nejméně si tak lze nechat vrátit částku 95 korun.

Návštěvníci se zakoupeným místem k sezení si s sebou kromě RFID náramku musí vzít i samotný lístek, neboť je na něm uvedeno číslo jejich sedadla. To je údaj, který náramek nezpracuje.

Z bezpečnostních opatření vyplývají další omezení - na koncert nebudou vpuštěni zákazníci s taškami, batohy a zavazadly většími než malý formát A5, tedy 15 na 20 centimetrů. S větší taškou nebudou fanoušci do areálu vpuštěni a nemohou si nárokovat vrácení peněz za lístek.