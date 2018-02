V Motole konečně vyroste první moderní ubytovna pro rodiče těžce nemocných dětí

PRAHA V Česku vyroste první dům pro rodiče dlouhodobě nemocných dětí ležících v nemocnici. Po patnácti letech, kdy se Nadační dům Ronalda McDonalda snažil prosadit takový záměr, jeho zástupci podepíšou s nemocnicí v pražském Motole smlouvu. To už ve středu 14. února. Náhradní domov pro rodiny ve složité situace bude čerpat inspiraci u zahraničních kolegů, kde tento koncept, jak dříve popsal server Lidovky.cz, funguje již dlouhodobě.

Zatímco v komfortním mnichovském domě rodiny dlouhodobě nemocných dětí organizují společné povídání u večeře, čeští rodiče přečkávají nelehkou situaci na stroze vybavené ubytovně.

Patnáctileté snažení

Nadační dům Ronalda McDonalda se přitom patnáct let snažil prosadit vlastní záměr a postavit v areálu spádové nemocnice pro děti z celého Česka takto postiženým rodinám komfortnější dům. Boj o pomoc jeho zástupci s úřady až dosud prohrávali. Nyní je jasné, že se brzy začne stavět. V příštím týdnu dojde k podpisu smlouvy mezi nadací a nemocnicí.

DOMY RONALDA MCDONALDA Po celém světě funguje aktuálně ve 43 zemích už 365 nadačních Domů Ronalda McDonalda. Každý rok síť takových domů pomůže více než šesti milionům dětí. První dům byl otevřen v roce 1974 ve Filadelfii v USA. V Evropě už stojí bezmála stovka těchto pomocných „center“.



Slavnostnímu podpisu smlouvy budou podle mluvčí Motola Pavlíny Daňkové přihlížet zástupci Kliniky dětské hematologie a onkologie 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní nemocnice Motol.

Ředitel nadace má z domluvy radost, přestože se její obrysy teprve budou rýsovat. „Budeme zaměřovat pozemek, takže konkrétní návrh ještě nemáme. Počítáme ale s původně avizovanými dvaceti pokoji v domě,“ řekl pro server Lidovky.cz Marek Šedivý. Stavba by podle jeho plánů měla být dokončená na přelomu roku 2019 a 2020.

Co je vlastně cílem náhradního domova pro rodiny ve složité situaci? Především pomoc rodičům, aby mohli být dítěti, nejčastěji s onkologickým či srdečním onemocněním, co nejvíce nablízku a zároveň si nekomplikovali už tak dost narušený chod běžného života složitým cestováním po republice či nekomfortním ubytováním. Rodiny budou patrně platit jen symbolickou částku za ubytování, aby cítili zodpovědnost. Jejich rodinný rozpočet to ale neomezí.

Momentálně Motol nabízí rodinám zázemí v ubytovně kousek od dětského centra, za to ovšem musí rodiny platit a v případě naplněné kapacity sdílet pokoj i s jinými rodinami.

Jisté pohodlí tak rodiny sice mají, panelákový dům s nuzným vybavením jim ovšem nedovolí víc než přespat na posteli po nezbytně nutnou dobu. Vedle německých moderních domů, které nemají daleko k luxusním hotelům, však víc připomíná ubytovnu než náhradní domov.



Server Lidovky.cz v loňském roce navštívil dva z německých domovů Nadačního domu Ronalda McDonalda.

Zeleň i výhled na nemocnici

Koncept moderního domu, postaveného přímo v areálu, stojí na jednoduché myšlence, která se osvědčila v zahraničí: rodiny žijí v náhradním, hezkém prostředí po dobu, kdy je dítě dlouhodobě hospitalizováno, a jsou při tom jen několik minut od lůžka svého dítěte, což je oboustranně prospěšné.

Rodiče tedy nemusí bydlet přímo v nemocnici, ať už na židli nebo na přistýlce přímo v pokoji pro těžce nemocné pacienty, mají možnost si odpočinout a sdílet své pocity v psychicky náročné situaci s dalšími rodiči.

Na tomto pozemku by měl dům vyrůst.

Děti, které nejsou upoutané na lůžko, ale zároveň musí například dlouhodobě docházet na chemoterapii, pak v takovém domě mohou trávit čas se svými rodinnými příslušníky - v příjemnějším prostředí než v nemocničních pokojích. Právě to oceňují lékaři nejvíce.



Zahraniční studie už ukazují jasné výsledky - rodiny, které bydlely v komfortněji zařízeném domě, netrpěly tak silným posttraumatickým stresem jako ty, které těžkou životní situaci musely zvládat samy.

Klidnější režim

Stálá přítomnost členů rodiny u dítěte totiž není prospěšná ani pacientovi, ani jeho nejbližším, jak si mnozí myslí. Pro lékaře a další zdravotnický personál má takový dům i další výhody. Umožňuje jim co nejklidnější léčbu dětského pacienta, u nějž je nutný zvláště citlivý přístup, v brzkých ranních a večerních hodinách, aniž by nějak zvlášť zasáhla do jeho denního režimu.

Jedním ze silných zastánců tohoto řešení je německý lékař specializující se na dětskou kardiologii Peter Ewert, s nímž měl server Lidovky.cz možnost mluvit přímo v mnichovském domě u kliniky zaměřující se na srdeční potíže pacientů.



„Dům má tu výhodu, že rodiče mohou být kdykoli u svého dítěte do několika minut. Vidí jak na nemocnici, což je pro ně důležité, tak z druhé strany na zeleň,“ popisuje. Proč Česko ještě nemá takové možnosti, nechápe. „Skutečně nerozumím tomu, co je překážkou. Vždyť Praha není od Mnichova tak daleko,“ kroutí hlavou.



Na projekt má čeká „pobočka“ k dispozici zhruba 35 milionů korun, přičemž podle předběžných propočtů by se roční provoz takového domu blížil částce pěti milionů korun. Podstatnou částí přispěli do pokladny i v rámci charitativních akcí i samotní návštěvníci fastfoodového řetězce McDonald’s, jímž je organizace podpořena.

Jasné spojení s červenožlutými restauracemi však přineslo české pobočce charitativní organizace spíše potíže. Její zástupci mají za to, že jim název spjatý s fastfoodovým řetězcem při prosazování projektu uškodil, a proto dlouhá léta nedostal zelenou, ačkoliv fond funguje jako nezávislá organizace v nekomerční sféře.