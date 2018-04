Povinný integrační kurz pro cizince. Návrh čeká na schválení vlády

PRAHA Cizinci, kteří budou mít zájem žít v Česku, možná budou muset povinně absolvovat integrační kurz. Vláda by také v budoucnosti mohla stanovit kvóty pro vydávání povolení k dlouhodobému pobytu za účelem výdělečné činnosti v zemi. Vyplývá to z novely zákona o pobytu cizinců, který v pondělí probere kabinet premiéra v demisi Andreje Babiše (ANO).

Podklady pro vládu označují integraci cizinců za zásadní společenské téma. Cizinci by měli absolvovat kurz do jednoho roku od příjezdu do země. Cílem kurzů je podle vnitra to, aby byla integrace zahájena včas. Cizincům to má pomoct orientovat se v novém prostředí, seznámit je s právy a povinnostmi nebo s místními poměry a zvyklostmi a se základními hodnotami ČR i EU. „Kurzy představují první kontakt imigrantů se státem, je to přivítání ze strany státu,“ stojí v podkladech pro vládu.



Kurzy by se měly konat v Centrech na podporu integrace cizinců, které budou ve všech krajích. Nyní takové zařízení chybí ve středních Čechách. Náklady na zavedení kurzů, jejich poskytování do roku 2020, provoz center a výstavbu jednoho nového centra podklady pro vládu odhadují na 142 milionů korun.

Případné zavedení kvót pro ekonomické migranty vnitro zdůvodňuje přetížeností zastupitelských úřadů v zahraničí, které povolení vyřizují. Za poslední tři roky se počet žádostí o dlouhodobá pobytová oprávnění za účelem zaměstnání ztrojnásobil ze zhruba 3000 žádostí podaných v roce 2014 na více než 9000 podaných v roce 2016. Za první tři čtvrtletí loňského roku pak bylo žádostí 13.500.

„Kvóty pro ekonomickou migraci budou v praxi primárně využívány pro pracovní migraci, ale budou aplikovatelné i na vstup cizinců na území ČR za účelem podnikání, vyvstane-li taková potřeba,“ napsalo ministerstvo vnitra ve zprávě pro vládu. Kvóta by měla definovat maximální počet žádostí o pobytová oprávnění nabraných v nejbližším roce na zastupitelských úřadech České republiky v zahraničí.

Změny v zákoně jsou podle podkladů reakcí na unijní předpisy, které musí země přejímat. Členské země EU totiž musí do svých zákonů zavést směrnici, která se týká studia, výzkumu, au-pair nebo výměnných pobytů cizinců v těchto zemích. Novinkou například bude zavedení dlouhodobého pobytu za účelem hledání zaměstnání či zahájení podnikatelské činnosti.

Sloužit bude vysokoškolským studentům nebo výzkumným pracovníkům, kteří v zemi dokončí studia či činnost. „V těchto případech budou mít možnost dále pobývat na území České republiky až devět měsíců za účelem hledání si zaměstnání či zahájení podnikatelské činnosti,“ stojí v podkladech pro vládu.

Zákon o pobytu cizinců se měnil naposledy v loňském roce, kdy prezident Miloš Zeman podepsal kritizovanou novelu, která zpřísnila podmínky pro pobyt cizinců v Česku. Norma je předmětem sporu u Ústavního soudu, kam se obrátila část senátorů.