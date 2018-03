Osudy prezidentských kandidátů: Senát, plánování nové kampaně nebo rodina

PRAHA Od druhého zvolení prezidenta Miloše Zemana utekl už měsíc. Zatímco on sám pokračuje v „prezidentování“ na Pražském hradě, ostatní kandidáti si našli jiné způsoby, jak se politicky angažovat a vydělávat. Server Lidovky zkontaktoval bývalé prezidentské kandidáty a zeptal se jich na jejich plány do budoucna. Několik z nich zvažuje kandidaturu do Senátu, mezi nimi i například finalista voleb Jiří Drahoš.

Kandidát prezidentských voleb Jiří Drahoš podle deníku Právo prý v současnosti zvažuje kandidaturu do Senátu za Prahu 4. Informaci o Drahošově politickém cíli zároveň potvrdilo několik politiků včetně lídra STAN Petra Gazdíka.



Jiří Drahoš svou účast ve Senátu Lidovkám přímo nepotvrdil. „Chci aktivně zůstat ve veřejné sféře i nadále, detaily svého angažmá ještě promýšlím,“ píše se v SMS, kterou Drahoš napsal redakci Lidovek. Svou případnou kandidaturu v příštích prezidentských volbách by prý musel zvážit.



„S panem Drahošem jsme se setkali, diskutovali jsme o jeho senátním angažmá. Zmínil Prahu 4, o kterou by mohl usilovat. V případě, že se rozhodne v Praze 4 kandidovat, určitě ho podpoříme,“ uvedl pro Právo Gazdík. Informaci potvrdil i stranický lídr za TOP 09 Jiří Pospíšil. Ten řekl, že s Drahošem bude o kandidatuře jednat tento týden.

„Je pro nás důležité, aby tyto osobnosti, které mají podobný názor jako TOP 09, byly v Senátu. Ve všech pražských obvodech jsme měli připraveny své kandidáty, ale upřednostníme tyto osobnosti před naším zájmem,“ řekl Právu Pospíšil.

Bývalý šéf Akademie věd v prezidentské volbě skončil ve finálním druhém kole se 2 701 206 hlasy. Miloš Zeman nad ním zvítězil o dvě procenta.

Do Senátu by se rád dostal exkandidát Pavel Fischer. Ten by kandidoval jako nezávislý za Prahu 12. Bývalý český diplomat ČTK minulý týden řekl, že jedná i o podpoře stran, nechce ale, aby byl kandidátem pouze jedné z nich. „V dnešní politické realitě Senát vnímám jako skutečnou pojistku demokracie,“ okomentoval ve středu pro Lidovky své rozhodnutí Fischer.



Konkrétně se v Senátu plánuje věnovat tématům bezpečnosti, zahraniční politiky a evropské integrace. Dále také problematice rozvoje regionů, zvláště těch méně prosperujících. Jestli by ale znovu kandidoval na křeslo prezidenta, neupřesnil.

„Netajím se tím, že prezidentský styl Miloše Zemana považuji za zhoubný pro náš stát i naši pověst v zahraničí, výsledek voleb je však třeba respektovat. Co se týče mé opětovné kandidatury, rozhodnu se podle situace,“ dodává Fischer.

Česko podle něj potřebuje silného prezidenta s mravní integritou, který má jasný politický názor a neztratí se doma ani ve světě. „Určitě by to neměl být člověk bez politických zkušeností,“ uzavírá Fischer.

Splácím dluh své rodině, říká Horáček

Textař Michal Horáček zdůraznil, že žádné politické plány nemá. Místo toho se prý chce věnovat své rodině. „Čemu se v současné době věnuji je splácení dluhu vůči své rodině, zejména vůči své šestileté dceři. Takže si s ní čtu, plavu nebo lyžuju. Kvůli kandidatuře jsem na ně neměl moc času,“ říká Horáček. Nadále se prý věnuje i práci na volné noze a tvůrčí činnosti. Svou kandidaturu v příštích prezidentských volbách podle svých slov zváží, záleží prý na situaci.

„Rozhodně bych chtěl, aby příští prezident měl humanitní vzdělání a byl doma v otázkách sociologie, politologie nebo ekonomie. Je potřeba mít na tomto místě člověka se širokým kulturním a politickým rozhledem. Doufám, že se někdo takový přihlásí,“ komentuje Horáček.

Stejně jako jeho dva bývalí protivníci, Marek Hilšer chce také usilovat o kandidaturu do Senátu. Do mandátu přitom plánuje nastoupit za Prahu 2 nebo 3 jako nezávislý kandidát. Podporu některé z politických stran ale nevyloučil.

Prezidentský kandidát Marek Hilšer.

„Zatím o tom nechci mluvit, chci to oznámit, až mé rozhodnutí bude definitivní. Mohu ale říct, že jsem jednal s Piráty, KDU-ČSL, ODS nebo TOP 09. Nic ale zatím nebylo potvrzeno,“ řekl pro Lidovky Marek Hilšer. Pokud by byl zvolen, tak by se prý zabýval problémy zdravotnictví nebo školství.

Jedním z témat, kterým by se chtěl Hilšer konkrétně věnovat jsou třeba problémy s dluhovými pastmi. „Je to věc, která by se neměla přehlížet. Máme tu padesát tisíc lidí s vážnými problémy, a to je skoro desetina populace. Ta věc představuje zárodek radikální politiky,“ říká Hilšer.

Nad svou kandidaturou v příští prezidentské volbě ještě nepřemýšlel. „Řada lidí mi píše, abych kandidoval. Pět let je ale dlouhá doba a během ní se stane mnoho věcí. Neříkám, že kandidovat nebudu, ale ještě jsem o tom nepřemýšlel,“ komentuje Hilšer.

Hynek plánuje senát i prezidentskou kampaň

Exkandidát na prezidenta Jiří Hynek má oproti svým bývalým protivníkům jasno a chce se o místo českého prezidenta utkat znovu. „Během prezidentské volební kampaně jsem získal neocenitelné zkušenosti, které bych rád zúročil i v dalších prezidentských volbách,“ uvádí Hynek.

Aby ale Hynek dosáhl volebního úspěchu, musí být podle něho splněny určité podmínky. Například chce získat podstatně více peněz na svou prezidentskou kampaň, než měl v té minulé. „S rozpočtem v řádech statisíců nelze uspět proti někomu, kdo má desítky miliónů,“ zdůvodňuje Hynek.

Exkandidát také prozradil, že se mezitím plánuje zúčastnit i letošních senátních voleb. Zároveň prý vyjednává i širší politickou podporu, se kterou by chtěl do voleb jít. „Do konce května bych chtěl udělat definitivní rozhodnutí,“ říká Hynek.

Prezidentský kandidát Jiří Hynek děkuje svým voličům ve štábu v Jesenici u Prahy, kde sledoval výsledky prvního kola prezidentských voleb.

Hannig: Pokud mě lidé vyzvou, kandidoval bych znovu

Petr Hannig, který se v prvním kole prezidentských voleb umístil na předposledním místě, pracuje i nadále jako předseda politické strany Rozumní. Ta je známá zejména díky svým protievropským názorům nebo negativnímu postoji vůči ilegální migraci. „V podstatě mám práci s tou stranou, což zahrnuje především organizaci,“ popsal svou činnost pro Lidovky Hannig.

Další kandidaturu na prezidenta prozatím nezvažuje. Důvodem je jeho vysoký věk. „Spousta lidí mě vyzývá, že bych kandidovat měl, protože ten výsledek nebyl tak špatný. Problém je, že už mi není dvacet,“ dodává Hannig. Zároveň ale dodává, že kdyby ho lidé „opravdu“ vyzvali, tak by svou kandidaturu ještě zvážil.

Bývalý premiér Mirek Topolánek se po prezidentské volbě vrátil na své místo ve vedení dozorčí rady Elektrárny Opatovice, ve které působí od roku 2011 poté, co odešel z politiky. Na dotaz, jestli plánuje expremiér v budoucnu ještě kandidovat nebo se politicky angažovat, se Lidovkám nevyjádřil.

Prezidentský kandidát, který skončil na posledním místě s 24 442 hlasy, Vratislav Kulhánek se i po volbách věnuje vedení své firmy Industrial Advisors. Zapojit do politiky se prý zatím neplánuje. „Musím to ještě zvážit. Možná bych kandidoval do europarlamentu, určitě bych nechtěl do komunální politiky, protože mě to neláká,“ popisuje Kulhánek. O prezidentský mandát se utkat už nehodlá.