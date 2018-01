Povolená nevěra oživí manželství. Nová komedie Milana Cieslara přijde do kin v únoru

PRAHA Režisér Milan Cieslar lidské vztahy po zasněženém Špindlu prozkoumá i v Praze a Egyptě. Jeho novinka, komedie Věčně tvá nevěrná, zamíří do kin 22. února. V hlavních rolích diváci uvidí Sašu Rašilova a Lenku Vlasákovou.

Manželství Josefa (Saša Rašilov) a Milušky (Lenka Vlasáková) snad trvá už celou věčnost. Ačkoliv se oba milují a spojuje je péče o jejich dceru (Sára Sandeva), tak manželství dospělo do bodu stereotypu. Co víc, Josef špatně skrývá slabost pro mladé ženy. Zdánlivě beznadějnou situaci může vyřešit až manželská poradkyně Marta (Vilma Cibulková), která pro záchranu manželství vymyslí šílený plán. Vztah Milušky a Josefa má oživit to, že jeden druhého nachytají v posteli, takzvaně in flagranti, s jiným partnerem.

Kromě ústřední dvojice a Vilmy Cibulkové uvidí diváci i další známé herce jako Jiřího Lábuse, Pavla Kříže nebo Filipa Blažka. Milan Cieslar obsadil i začínající herečky Saru Sandevu a Natalii Germani.

Film se sice natáčel v Praze a okolí, ale ke slovu se dostanou i exotické lokace slunného Egypta. Úvodní píseň k filmu nazpíval zpěvák Xindl X společně se Sabinou Křovákovou. Režisér Milan Cieslar je podepsaný pod komediemi Láska je láska, Život je život a naposledy Špindl.