Požár lesa u Černobylu? Radioaktivní únik je velmi malý, nám nic nehrozilo, říká Drábová

PRAHA Tři dny hořela část takzvaného Červeného lesa, jenž se nachází v 30kilometrové ochranné zóně okolo odstavené jaderné elektrárny Černobyl na severu Ukrajiny. To vyvolalo obavy, že by se radioaktivní částečky, které stromy 32 let po tragické havárii stále zadržují, mohly kouřem dostat zpět do ovzduší.

Přiživila je navíc slova některých ruských expertů na jadernou bezpečnost oslovených stanicí Rádio Svobodná Evropa, že by vítr mohl látky přenést třeba až do Británie.



Šéfka českého Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová ovšem taková tvrzení důrazně odmítla. „Rozhodně můžu vyloučit, že by to z hlediska ohrožení zdraví něco znamenalo,“ řekla serveru Lidovky.cz. Požár podle ní nebyl nebezpečný pro Čechy ani pro tamní obyvatele.

Taková situace prý v okolí černobylské jaderné elektrárny nastala v minulosti již několikrát. Jde totiž o izolovanou kontaminovanou oblast, v níž nepůsobí zemědělci a stromy rostou divoce a bez kontroly. Vzniklý požár se pak šíří rychleji.

Podle Drábové Ukrajinci dokonce před několika lety menší kus lesa záměrně zapálili, aby zjistili, jak se radioaktivní látka cesium může při požárech uvolňovat do ovzduší.



„Ve srovnání s tím, co si spojujeme s únikem z Černobylu, je množství cesia, které se při požáru uvolní, velmi malé,“ podotkla předsedkyně SÚJB.

Povětrnostní podmínky jsou pro česko příznivé

Případnému zanesení částic nad české území nenasvědčují ani povětrnostní podmínky. „V úterý přecházela studená fronta, za ní se rozšířila tlaková výše. Proudění je nevýrazné a nic nenasvědčuje tomu, že by vzduch z Černobylu dorazil k nám,“ uvedla Michaela Valachová, meteoroložka ČHMÚ.

Dosud největší požár vypukl v­zamořené oblasti v dubnu 2015, kdy hořelo na 400 hektarů stromů a křoví ve vzdálenosti asi 20 kilometrů od Černobylu. Radioaktivní kouř se tehdy dostal do výše několika set metrů nad zemí a ukrajinští inspektoři naměřili desetinásobné překročení normy cesia.

Nynější požár zasáhl mnohem menší plochu, asi 12 hektarů Červeného lesa, v němž po explozi čtvrtého reaktoru v dubnu 1986 uhynuly všechny borovice a­půda získala zázvorově hnědou barvu. Podle agentury Interfax bojovalo s­plameny 126 hasičů s pomocí tří desítek kusů techniky, včetně dvou letadel a vrtulníku. Podle ukrajinských úřadů je radiační pozadí v Kyjevě, ve městě Černobyl a v průmyslové zóně černobylské jaderné elektrárny v rámci norem.