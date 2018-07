Požár na severu Kalifornie si vyžádal již pět obětí. Zničil zhruba 500 budov

Sacramento Nejméně pět obětí si vyžádal požár, který sužuje sever Kalifornie. Oheň rovněž zničil asi 500 budov a dalších asi 5000 jich ohrožuje. S odvoláním na hasiče o tom informovala agentura Reuters. Počet nezvěstných klesl z 20 na 12.

S rozsáhlým požárem v okolí města Redding bojuje zhruba 3400 hasičů na zemi i ze vzduchu. Plameny již zachvátily území o rozloze 19 500 hektarů a vynutily si evakuaci téměř 40 000 obyvatel, především z Reddingu a okolních obcí Keswick a Shasta. Keswick, kde žilo před příchodem živlu asi 450 obyvatel, požár zcela zničil.



Oheň, který vypukl před šesti dny, se zatím podle hasičů podařilo uhasit asi jen z pěti procent. Přiživují ho vysoké teploty a sucho. Podle meteorologů se přitom počasí nezmění přinejmenším během celého příštího týdne. „Ten požár není ani zdaleka uhašen,“ řekl velitel hasičů Ken Pimlott.

Požár už si vyžádal celkem pět obětí. Ve čtvrtek bylo nejprve nalezeno tělo buldozeristy, který pomáhal při boji s ohněm, a později i tělo člena hasičského sboru z Reddingu. V sobotu rodinní příslušníci potvrdili smrt 70leté ženy, která zahynula společně se svými dvěma pravnoučaty, pětiletým chlapcem a čtyřletou dívkou.

V městské nemocnici je podle s různými zraněními v důsledku požáru osm lidí včetně tří hasičů. Agentura Reuters uvedla s odvoláním na policejního seržanta s Reddingu, že počet nezvěstných osob klesl z 20 na 12.

VIDEO: The hellish Carr Fire has charred the northern California communities of Redding and Shasta Lake pic.twitter.com/MRTKaKhvIl — azcentral (@azcentral) July 29, 2018

Požár nadále zuří také u Yosemitského národního parku ve střední části Kalifornie a v horách východně od Los Angeles nedaleko Palm Springs. Yosemitský park v sobotu oznámil, že zůstane kvůli ohni uzavřen ještě nejméně do pátku.

Lesní požáry letos podle odhadů zničily ve Spojených státech již území o rozloze 1,68 milionu hektarů. Podle statistik je to více než průměr posledních deseti let, ale méně než v loňském roce, kdy do konce července shořelo po celých Spojených státech území o rozloze 2,13 milionu hektarů.