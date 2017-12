Pozor na rozbředlý sníh. Silnice v Česku jsou místy sjízdné se zvýšenou opatrností

HRADEC KRÁLOVÉ Na některých silnicích nižších tříd v Královéhradeckém a Pardubickém kraji leží po sobotním sněžení zbytky rozbředlého sněhu. Řidiči by měli být opatrní zejména v Krkonoších, v Orlických a Železných horách a na Jičínsku. V neděli ráno v regionu pršelo a teploty se po nočním oteplení pohybovaly od pěti do osmi stupňů Celsia, nad nulou bylo i na horách.

Přes den by mělo být na východě Čech zataženo až oblačno, na většině území se čeká občasný déšť. Teploty by se měly pohybovat od sedmi do deseti stupňů, na horách kolem plus šesti. Na horách se čeká vítr s nárazy až 70 kilometrů v hodině.



Zvýšená opatrnost na moravskoslezských silnicích

Silnice zejména nižších tříd jsou v Moravskoslezském kraji sjízdné se zvýšenou opatrností. Silnice jsou většinou holé a vlhké nebo mokré po chemickém ošetření. V jesenické části kraje můžou na vozovkách ležet zbytky rozbředlého sněhu. Fouká silný vítr a na Opavsku se místy tvoří sněhové jazyky. Na Frýdecko-Místecku mrholí. Vyplývá to z informací Ředitelství silnic a dálnic.

Silnice I/56 mezi Ostravicí a Bílou na Frýdecko-Místecku zůstává uzavřena pro nákladní vozy s přívěsem. Silnice vede kolem přehrady Šance s pitnou vodou, takže tam silničáři nesmějí solit. Těžká vozidla tam mívají v kopcích problémy i při slabé sněhové vrstvě.

Meteorologové upozorňují, že zpočátku může místy pršet a tvořit se slabá ledovka. Během dne se teploty budou pohybovat kolem pěti stupňů Celsia a srážky ustanou.

Rozbředlý sníh na Olomoucku

Na zbytky rozbředlého sněhu si musí dát pozor řidiči zejména ve vyšších polohách Olomouckého kraje, kde byly v noci sněhové přeháňky. Vozovky můžou ráno místy namrzat. Všechny silnice jsou s opatrností sjízdné, vyplývá z informací Ředitelství silnic a dálnic ČR.

Rozbředlý sníh pokrývá vozovky hlavně na Šumpersku a Jesenicku, kde správci silnic v noci poslali do terénu sypače s pluhy. Na Jesenicku jsou zbytky rozbředlého sněhu na silnicích druhé a třetí třídy. Hlavní silniční tahy tam jsou zpravidla holé a mokré.

Na sousedním Šumpersku leží zbytky rozbředlého sněhu na silnicích první, druhé i třetí třídy. Na méně důležitých silnicích je v obou horských okresech ujetá vrstva sněhu s posypem, která může být místy zledovatělá. Na Olomoucku, Přerovsku a Prostějovsku jsou silnice zpravidla holé a mokré. Dispečeři ale varovali, že kvůli oteplení a dešťovým přeháňkám můžou silnice v regionu namrzat.

Sníh na Blanensku a Vysočině

Řidiči si na jižní Moravě musejí dát pozor zejména na silnicích nižších tříd na Blanensku a v oblasti Bílých Karpat v úsecích, které silničáři sypou inertním posypem. Po nočním sněžení na nich zůstává vrstva ujetého či rozbředlého sněhu. V okolí Velké nad Veličkou se mohou tvořit sněhové jazyky. V ostatních částech kraje jsou silnice mokré po ošetření solí a jsou sjízdné se zvýšenou opatrností, vyplývá z informací na webu Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje.



Na silnicích Vysočiny zůstal po nočním oteplení s deštěm ujetý nebo rozbředlý sníh ve vyšších polohách, hlavně na Ždársku. V Jihočeském kraji, kde se k ránu teploty dostaly i deset stupňů nad nulu, mohou být stále zbytky sněhu na vozovkách nižších tříd, které se nesolí. Zbývající komunikace jsou mokré. Vyplývá to z informací, které dnes ČTK poskytl dispečink krajské správy a údržby v obou krajích.

Na Vysočině v sobotu odpoledne sněžilo, ale v noci začalo pršet a teploty stouply ke dvěma až šesti stupňům Celsia. „Jezdili jsme večer i ráno, celkem bylo venku kolem 80 sypačů,“ řekl Roman Hubený z dispečinku krajské správy.

Dešťové přeháňky se mohou podle meteorologů v obou krajích vyskytovat i v nejbližších hodinách. Odpoledne by mělo oblačnosti ubývat. Nejvyšší denní teploty budou na Vysočině mezi sedmi až 11 stupni a v Jihočeském kraji mezi devíti až 12 stupni Celsia, mrznout nebude ani na Šumavě.