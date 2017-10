Progresivní Portico Quartet přijíždí s novým albem

Časopis Mojo charakterizoval britský Portico Quartet jako "magickou kombinaci Stevea Reicha, Radiohead a melancholie vydavatelství ECM". Skupina zahraje dnes v pražském Paláci Akropolis a zítra v olomouckém Jazz Tibet Clubu.

Kapela oslovuje fanoušky různých žánrů, svůj styl ostatně vystavěla z inspirací, mezi nimiž byl vedle moderního jazzu také ambient či klasický minimalismus. K originalitě pomáhá kvartetu také neotřelá kombinace nástrojů. Vedle saxofonu, basy a bicí soupravy v ní totiž slyšíme melodický ocelový buben hang z dílny inovativních nástrojářů ze Švýcarska.

Kvarteto tvoří sice mladí, ale zkušení hudebníci, kteří mají za sebou kromě jazzových škol také například studium hry na africké nástroje a indonéský gamelan. Portico Quartet není součástí úzce vymezené jazzové scény, hrál například i na festivalu v Glastonbury a byl nominován na velmi prestižní britskou hudební cenu Mercury Prize.

Nedávno vydal nové album Art In The Age Of Automation. Na aktuálním turné představuje skladby z něj naživo svým evropským fanouškům.