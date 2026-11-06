Horizontální žaluzie: univerzální volba do většiny bytů
Klasické horizontální žaluzie s hliníkovými lamelami jsou nejčastější volbou do obýváků, ložnic i kanceláří. Natočením lamel přesně nastavíte, kolik světla do místnosti pustíte, a přitom vidíte ven. Žaluzie se montuje přímo na křídlo okna, takže se okno dál normálně otevírá i sklápí a žaluzie se s ním pohybuje.
U plastových oken se kotví krátkými šroubky do zasklívací lišty. Samotný rám okna tak zůstane netknutý – na to se lidé ptají nejčastěji, hlavně u nových oken v záruce. Na výběr jsou různé šířky lamel a desítky barev včetně dekoru dřeva. Ovládá se řetízkem nebo šňůrkou.
Plisé: když chcete látku a světlo shora
Plisé žaluzie jsou z jemně skládané látky. Jejich velká výhoda je, že je můžete stáhnout shora i zdola – zakryjete jen spodní část okna kvůli sousedům naproti a světlo shora necháte proudit do místnosti. Hodí se do ložnic, dětských pokojů, ke střešním oknům i na atypická okna.
Látky jsou průsvitné, stínicí i zatemňovací. Plisé se většinou dá sundat bez nářadí a látku jde vyprat. Oproti hliníkovým lamelám působí plisé v interiéru měkčím a útulnějším dojmem.
Vertikální žaluzie: velká okna a balkonové stěny
Vertikální žaluzie mají svislé látkové pásy a uplatní se hlavně tam, kde je okno široké nebo přechází v balkonové dveře. Pásy se dají natáčet i úplně odsunout na stranu, takže balkonové dveře zůstanou volné. Montují se obvykle ke stropu nebo nad okno, ne na křídlo. Typicky je najdete v kancelářích, ale dobře fungují i v obývacím pokoji s velkou prosklenou stěnou.
Jak vybrat: pět otázek před objednávkou
• Kolik světla chcete pouštět? Pro přesné nastavení světla jsou nejlepší horizontální lamely, pro rozptýlené světlo plisé.
• Otevíráte okno často? Žaluzie na křídle se pohybuje s oknem a nepřekáží. U vertikálních žaluzií počítejte s odsunutím pásů.
• Jde o ložnici? Zvolte zatemňovací látku nebo lamely v tmavším odstínu. Úplnou tmu ale žádná interiérová žaluzie nezaručí, světlo projde po stranách.
• Máte okna v záruce? Ptejte se na způsob montáže. Seriózní montážník do rámu plastového okna nevrtá.
• Máte malé děti? Ovládací řetízek a šňůrky mají být zajištěné a mimo dosah.
Kolik stojí žaluzie
Cena se počítá za okno a obvykle zahrnuje zaměření, výrobu na míru, dopravu i montáž. Orientačně (ceny včetně DPH, včetně montáže):
• horizontální interiérové žaluzie: 1 500–3 000 Kč za okno,
• plisé: od 1 800 Kč za okno,
• vertikální žaluzie: od 7 000 Kč za okno.
Byt se čtyřmi okny vybavený horizontálními žaluziemi tak vyjde zhruba na 6 000–12 000 Kč. Rozdíl dělá velikost okna, materiál a barva lamel nebo látky. Přesnou cenu je dobré znát předem, ideálně po bezplatném zaměření.
Na co si dát pozor při objednávce
Nejčastější chyba je měřit si okna sám a objednat podle vlastních rozměrů. Stačí pár milimetrů a žaluzie drhne o kliku nebo nedolehne k těsnění. Když zaměření udělá firma, odpovídá za rozměry ona. Ptejte se také, jestli je montáž v ceně a jestli vám nabídku dají písemně předem.
Do ložnice nebo dětského pokoje lidé často místo žaluzií volí látkovou, zatemňovací nebo roletu den a noc. Interiérové rolety stojí od 1 500 Kč za okno včetně DPH a přehled typů najdete u rolety na míru od Oknamistru.
Pokud si nejste jistí, který typ zvolit, nechte si při zaměření ukázat vzorky lamel a látek přímo u vašeho okna. Na denním světle v konkrétní místnosti vypadají barvy jinak než v katalogu. Přehled všech typů včetně fotek najdete na stránce žaluzie na míru.