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Jaké žaluzie do bytu: horizontální, plisé, nebo vertikální? Jak vybrat a kolik stojí

Komerční sdělení   6:00
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Dřevěné horizontální žaluzie v obývacím pokoji | foto: Pexels

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Žaluzie patří k nejlevnějším úpravám, které v bytě udělají znatelný rozdíl – v létě ubírají ostré slunce, večer dávají soukromí a na monitoru přestane odrážet světlo. Typů je ale víc, než se zdá, a každý se hodí na něco jiného. Poradíme, podle čeho vybírat, na co si dát pozor při montáži do plastových oken a s jakou cenou počítat.

Horizontální žaluzie: univerzální volba do většiny bytů

Klasické horizontální žaluzie s hliníkovými lamelami jsou nejčastější volbou do obýváků, ložnic i kanceláří. Natočením lamel přesně nastavíte, kolik světla do místnosti pustíte, a přitom vidíte ven. Žaluzie se montuje přímo na křídlo okna, takže se okno dál normálně otevírá i sklápí a žaluzie se s ním pohybuje.

U plastových oken se kotví krátkými šroubky do zasklívací lišty. Samotný rám okna tak zůstane netknutý – na to se lidé ptají nejčastěji, hlavně u nových oken v záruce. Na výběr jsou různé šířky lamel a desítky barev včetně dekoru dřeva. Ovládá se řetízkem nebo šňůrkou.

Plisé: když chcete látku a světlo shora

Plisé žaluzie jsou z jemně skládané látky. Jejich velká výhoda je, že je můžete stáhnout shora i zdola – zakryjete jen spodní část okna kvůli sousedům naproti a světlo shora necháte proudit do místnosti. Hodí se do ložnic, dětských pokojů, ke střešním oknům i na atypická okna.

Látky jsou průsvitné, stínicí i zatemňovací. Plisé se většinou dá sundat bez nářadí a látku jde vyprat. Oproti hliníkovým lamelám působí plisé v interiéru měkčím a útulnějším dojmem.

Vertikální žaluzie: velká okna a balkonové stěny

Vertikální žaluzie mají svislé látkové pásy a uplatní se hlavně tam, kde je okno široké nebo přechází v balkonové dveře. Pásy se dají natáčet i úplně odsunout na stranu, takže balkonové dveře zůstanou volné. Montují se obvykle ke stropu nebo nad okno, ne na křídlo. Typicky je najdete v kancelářích, ale dobře fungují i v obývacím pokoji s velkou prosklenou stěnou.

Jak vybrat: pět otázek před objednávkou

Kolik světla chcete pouštět? Pro přesné nastavení světla jsou nejlepší horizontální lamely, pro rozptýlené světlo plisé.

Otevíráte okno často? Žaluzie na křídle se pohybuje s oknem a nepřekáží. U vertikálních žaluzií počítejte s odsunutím pásů.

Jde o ložnici? Zvolte zatemňovací látku nebo lamely v tmavším odstínu. Úplnou tmu ale žádná interiérová žaluzie nezaručí, světlo projde po stranách.

Máte okna v záruce? Ptejte se na způsob montáže. Seriózní montážník do rámu plastového okna nevrtá.

Máte malé děti? Ovládací řetízek a šňůrky mají být zajištěné a mimo dosah.

Kolik stojí žaluzie

Cena se počítá za okno a obvykle zahrnuje zaměření, výrobu na míru, dopravu i montáž. Orientačně (ceny včetně DPH, včetně montáže):

• horizontální interiérové žaluzie: 1 500–3 000 Kč za okno,

• plisé: od 1 800 Kč za okno,

• vertikální žaluzie: od 7 000 Kč za okno.

Byt se čtyřmi okny vybavený horizontálními žaluziemi tak vyjde zhruba na 6 000–12 000 Kč. Rozdíl dělá velikost okna, materiál a barva lamel nebo látky. Přesnou cenu je dobré znát předem, ideálně po bezplatném zaměření.

Na co si dát pozor při objednávce

Nejčastější chyba je měřit si okna sám a objednat podle vlastních rozměrů. Stačí pár milimetrů a žaluzie drhne o kliku nebo nedolehne k těsnění. Když zaměření udělá firma, odpovídá za rozměry ona. Ptejte se také, jestli je montáž v ceně a jestli vám nabídku dají písemně předem.

Do ložnice nebo dětského pokoje lidé často místo žaluzií volí látkovou, zatemňovací nebo roletu den a noc. Interiérové rolety stojí od 1 500 Kč za okno včetně DPH a přehled typů najdete u .

Pokud si nejste jistí, který typ zvolit, nechte si při zaměření ukázat vzorky lamel a látek přímo u vašeho okna. Na denním světle v konkrétní místnosti vypadají barvy jinak než v katalogu. Přehled všech typů včetně fotek najdete na stránce .

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