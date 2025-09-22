Absolutní novinka – robotický vysavač s mopovacím válcem od Dreame

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete přináší do úklidu revoluci díky inovacím, které předbíhají konkurenci. Zatímco klasické mopovací podložky často nečistoty jen rozmažou po podlaze, mopovací válec AquaRoll™ se během úklidu průběžně proplachuje čistou vodou, dynamicky se přizpůsobuje povrchu a spolehlivě odstraní i zaschlé skvrny či lepkavé nečistoty. Po dokončení úklidu se válec v dobíjecí stanici automaticky vyčistí horkou vodou o teplotě 100 °C a následně se vysuší, čímž se eliminuje zápach a riziko vzniku bakterií.
Navržený pro moderní život
V hektickém tempu dnešní doby je robotický pomocník ideálním pomocníkem. Díky intuitivní navigaci překonává překážky s lehkostí – včetně prahů a dvouúrovňových překážek do výšky až 8 cm. Jeho inteligentní senzory zajišťují, že se s maximální přesností vyhne nábytku, kabelům nebo dětským hračkám, takže je vhodný i do těch nejnáročnějších domácností. Díky vysokému sacímu výkonu 30 000 Pa si hravě poradí se zvířecími chlupy, prachem i drobky a na kobercích automaticky zvedne válec a zakryje jej, aby nedošlo k jeho poškození
Už žádné zamotané vlasy v kartáčích vysavače
Každý, kdo někdy musel čistit kartáč vysavače od zamotaných vlasů nebo chlupů, ví, jak zdlouhavá a nepříjemná činnost to je. S robotickým vysavačem od Dreame je tento problém minulostí. Dvojitý kartáč HyperStream™ DuoBrush efektivně zabraňuje zamotávání vlasů, což zaručuje plynulý a efektivní úklid. Robot tak pracuje bez přerušení a hlavně bez nutnosti vašeho zásahu – vy už se tak nemusíte trápit s vytahováním zachycených vlasů z kartáče.
Čas, který patří jen vám
Zapomeňte na dny strávené s vysavačem a mopem v ruce. S tímto robotickým pomocníkem přichází nová éra – domov už není jen místo, které je třeba neustále udržovat, ale prostor pro život naplno. Nechte práci na něm a vraťte se ke svým koníčkům, přátelům a radostem, které dělají život krásnějším. Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete je klíčem k úklidu bez starostí.