Absolutní novinka – robotický vysavač s mopovacím válcem od Dreame

Komerční sdělení
Robotický vysavač je dnes již běžnou součástí domácností. Dreame ale pokaždé představí nějakou novinku, která tu dosud nebyla. Dnes si blíže představíme vůbec první robotický vysavač, který místo klasických mopovacích podložek využívá k čištění podlah mopovací válec AquaRoll™.

Toto jsou komerční sdělení. Lidovky.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na Lidovky.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

a | foto: Dreame

Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete přináší do úklidu revoluci díky inovacím, které předbíhají konkurenci. Zatímco klasické mopovací podložky často nečistoty jen rozmažou po podlaze, mopovací válec AquaRoll™ se během úklidu průběžně proplachuje čistou vodou, dynamicky se přizpůsobuje povrchu a spolehlivě odstraní i zaschlé skvrny či lepkavé nečistoty. Po dokončení úklidu se válec v dobíjecí stanici automaticky vyčistí horkou vodou o teplotě 100 °C a následně se vysuší, čímž se eliminuje zápach a riziko vzniku bakterií.

Mopovací válec je v čištění podlah mnohem účinnější než mopovací podložky | foto: Dreame

Navržený pro moderní život

V hektickém tempu dnešní doby je robotický pomocník ideálním pomocníkem. Díky intuitivní navigaci překonává překážky s lehkostí – včetně prahů a dvouúrovňových překážek do výšky až 8 cm. Jeho inteligentní senzory zajišťují, že se s maximální přesností vyhne nábytku, kabelům nebo dětským hračkám, takže je vhodný i do těch nejnáročnějších domácností. Díky vysokému sacímu výkonu 30 000 Pa si hravě poradí se zvířecími chlupy, prachem i drobky a na kobercích automaticky zvedne válec a zakryje jej, aby nedošlo k jeho poškození

Robotický vysavač si hravě poradí s mokrými i suchými nečistotami. | foto: Dreame

Už žádné zamotané vlasy v kartáčích vysavače

Každý, kdo někdy musel čistit kartáč vysavače od zamotaných vlasů nebo chlupů, ví, jak zdlouhavá a nepříjemná činnost to je. S robotickým vysavačem od Dreame je tento problém minulostí. Dvojitý kartáč HyperStream™ DuoBrush efektivně zabraňuje zamotávání vlasů, což zaručuje plynulý a efektivní úklid. Robot tak pracuje bez přerušení a hlavně bez nutnosti vašeho zásahu – vy už se tak nemusíte trápit s vytahováním zachycených vlasů z kartáče.

Konec zamotaným vlasům v kartáčích vysavače. | foto: Dreame

Čas, který patří jen vám

Zapomeňte na dny strávené s vysavačem a mopem v ruce. S tímto robotickým pomocníkem přichází nová éra – domov už není jen místo, které je třeba neustále udržovat, ale prostor pro život naplno. Nechte práci na něm a vraťte se ke svým koníčkům, přátelům a radostem, které dělají život krásnějším. Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete je klíčem k úklidu bez starostí.

Nejčtenější

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.