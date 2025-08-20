CEVRO Univerzita nabízí individuální přístup

CEVRO Univerzita staví výuku na menších skupinách, kde je přímý kontakt s vyučujícími samozřejmostí. Studenti tak dostávají okamžitou zpětnou vazbu a mají možnost skutečně růst. Výuku vedou nejen akademici, ale i osobnosti, které se pohybují přímo ve vrcholové politice, diplomacii či byznysu – mezi vyučujícími tak najdete bývalé ministry, diplomaty, generály, ekonomy i právníky.
„Naši studenti nejsou jen číslem v systému. Každého známe jménem, víme, jaké má ambice, a pomáháme mu je naplnit,“ říká Radek Ježdík, prorektor pro péči o studenty a vnější vztahy. „Právě osobní přístup je něco, čeho si u nás studenti cení nejvíc.“
Teorie spojená s praxí
Praktické zkušenosti tvoří základ studia. Studenti absolvují stáže na ministerstvech, v Parlamentu, Senátu, Armádě ČR, Kanceláři prezidenta republiky či v renomovaných firmách. Nezřídka právě tyto stáže končí nabídkou atraktivní pracovní pozice.
Proč studovat na CEVRO Univerzitě
Od bakaláře po doktorát
Nabídka programů je široká. Na bakalářské úrovni mohou studenti vybírat z oborů jako Aplikovaná ekonomie, Právo v obchodních vztazích, Politologie a mezinárodní vztahy, Bezpečnostní politika, Management sociálních služeb, Praxe veřejné správy, Pracovní právo a personalistika nebo mezinárodní program Economics, Business, Politics.
Magisterské studium pak zahrnuje Obchodněprávní vztahy, Veřejnou správu, Politologii, Bezpečnostní management či anglický program Economics, Philosophy, Politics. Novinkou od roku 2025 je doktorské studium Politika a občanská společnost ve střední Evropě.
Vedle toho univerzita nabízí i prestižní postgraduální programy – MBA, MPA i LL.M. se specializacemi od kyberbezpečnosti až po diplomacii.
Stabilní školné a zahraniční zkušenosti
CEVRO Univerzita se profiluje i transparentními podmínkami. Školné je pevně stanoveno na celé studium a lze jej rozložit do splátek bez navýšení. Zároveň nabízí široké možnosti zahraničních zkušeností díky programu Erasmus+, partnerským univerzitám, letním školám i zahraničním stážím.
Přihlášky ideálně do konce srpna
Zájemci o studium by měli podat přihlášku do akademického roku 2025/2026 ideálně do 31. srpna 2025. V případě volné kapacity je ale možné podat přihlášku i v průběhu září. Osobně poznat prostředí školy lze na Dni otevřených dveří 3. září v Praze.