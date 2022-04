Dluhopisy mají v portfoliu investorů své významné místo

Najít je lze v portfoliu zkušených i začínajících investorů, jelikož investování do dluhopisů nevyžaduje žádné hluboké znalosti. Pokud uvažujete nad investováním svých úspor a rádi byste do svého portfolia zařadili dluhopisy, pak právě pro vás je tento článek, který popisuje charakteristiku investování do dluhopisů.

Charakteristika dluhopisu a jejich členění

Dluhopisy neboli obligace patří mezi cenné papíry, které jsou vydávány emitentem za účelem získat finanční prostředky od investora. Obecně se dá říci, že jde o „půjčku“, kdy emitent (vydavatel dluhopisu) je na straně dlužníka a investor je na straně věřitele. Emitent tak za poskytnuté finanční prostředky platí úroky a na konci smluveného období vrací poskytnutou jistinu. Mezi emitenty dluhopisů patří např.: stát, obce, firmy či banky.

Ve světě investic se lze setkat s několika typy dluhopisů, které se dělí na základě daných kritérií. Nejčastěji se lze setkat se členěním dluhopisů podle emitenta na:

státní,

firemní (korporátní, podnikové),

komunální (municipální),

bankovní a

pokladniční poukázky.

Dále se lze setkat se členěním dluhopisů dle doby splatnosti, a to do tří kategorií, mezi které patří krátkodobé (splatnost během 1 roku), střednědobé (splatnost do 10 let) a dlouhodobé (splatnost více jak 10 let).

Státní vs. firemní dluhopisy

V portfoliu investorů zaujímají nejčastěji místo státní a korporátní dluhopisy, a to i z důvodu, že ostatní druhy dluhopisů nejsou vydávány ve velkém měřítku. Mezi přednosti státních dluhopisů patří nízká míra rizika, naopak jejich nevýhodou je nízké zhodnocení vložených peněz. Vzhledem k vysoké inflaci však bylo vydávání státních dluhopisů pozastaveno. Naopak firemní dluhopisy jsou známé velmi zajímavým výnosem, který je však vykoupen vyšším rizikem.

U korporátních dluhopisů je třeba si dát zejména pozor na výběr firmy, do které se rozhodnete investovat. Vybrat můžete například dluhopisy PFC Invest.