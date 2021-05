Důležitá jistota v nejisté době

Navzdory faktu, že je s námi koronavirová pandemie již více než rok, nejsou k dispozici žádné spolehlivé odhady budoucího vývoje české ani světové ekonomiky. Pro řadu lidí je tak velkou neznámou, na co se připravit a jak. Jedna jistota ale naštěstí existuje.

Důvodů pro opatrné předpovědi budoucího vývoje existuje celá řada. Předně nelze s jistotou říci, že pandemii skutečně ukončí masivní očkování, protože stále hrozí riziko, že proti novým mutacím nebudou vakcíny dostatečně účinné. Nejistá je také skutečná ekonomická situace firem v zasažených odvětvích a jejich další vývoj v okamžiku, kdy je vlády přestanou finančně podporovat.

Další nejistotu do systému vnáší i změna životního a pracovního stylu: širší využívání home office, vzestup elektronické komerce nebo třeba distanční vzdělávání. Jak se tyto změny promítnou například do trhu realit, do gastro provozů zaměřených na firemní stravování, na byznys okolo služebních cest? To vše a mnoho dalšího lze pouze odhadovat.

Každého z nás ale především zajímá, jak sám sebe připravit na další vývoj. Ať už z hlediska schopnosti získat nebo si udržet perspektivní zaměstnání nebo třeba provozovat vlastní byznys. A právě tady se nachází ona jistota v době nejistoty. Jedinou opravdu jistou investicí v této době je investice do sebe sama, nejlépe pak do kvalitního vzdělání získaného od špičkových odborníků z praxe.

Právě na tento typ vzdělávání se zaměřují MBA školy, z nichž k těm nejprestižnějším v České republice patří Business Institut, instituce s téměř dvěma stovkami špičkových lektorů, jejichž rukama prošli zaměstnanci řady velkých a úspěšných tuzemských i zahraničních společností. Navíc tu lze absolvovat vybrané studijní programy MBA i 100% on-line, takže můžete získat špičkové know-how bez ohledu na případná protiepidemická opatření a navíc přesně podle vašich vlastních časových možností.

Pojďme ale ke konkrétním programům, jež lze absolvovat online: K těm nejzajímavějším patří MBA Podnikání a management, MBA Management organizace a řízení nebo MBA Management soft skills, v nabídce jich je ale skutečně řada, takže si snadno vyberete ten, který vám nejvíce pomůže ve vaší budoucí kariéře či v podnikání.

Dodejme, že všichni studenti Business Institutu mají k dispozici online portál, který slouží jako efektivní vzdělávací a komunikační prostředí, v němž si lze nejen snadno vyřídit všechny záležitosti týkající se organizace výuky, ale také získat podklady ke studiu. K dispozici jsou tu mimo jiné rozsáhlá online knihovna s tituly nejen českém jazyce, školou natočené videopřednášky i bonusová videa a také interaktivní prezentace nebo sylaby. V tomto portálu lze také konzultovat s lektory, a to jak témata k výuce, tak i vlastní otázky z praxe.

A co o online studiu na Business Institutu říkají jeho absolventi? „Online studium jsem vyjma obhajoby závěrečné práce absolvoval z USA. Přístup lektorů a jejich kvalita je opravdu na nejvyšší úrovni a skutečně jsem se jejich podporou a hodnocením posunul na mnou požadovanou a očekávanou úroveň. Témata k postupovým pracím jsem volil dle svého zaměření a mohl tak aplikovat poznatky ihned do praxe. Dále vyzdvihuji přístup k online knihovně, kde naleznete nepřeberné množství titulů a také pravidelné bezplatné semináře, kam Business Institut zve velice zajímavé a úspěšné osobnosti z praxe. Opravdu skvěle investované peníze,“ říká Radim Petrák, General Manager TOS Trade North America, LLC.

Doba nejistoty není důvodem k nerozhodnosti. Využijte i vy výhod online studia MBA na Business Institutu a přihlaste se ke studiu ještě dnes.