Homestaging: Krásné bydlení se nevyplatí jen před prodejem nemovitosti

Chystáte se prodat svůj dům nebo byt, ale zájemců o koupi moc nemáte? V tom případě vám doporučujeme využít homestagingu, který udělá vaši nemovitost pro případné zájemce mnohem atraktivnější.

Snažíte se prodat svůj dům nebo byt, ale zájemci se u vás zrovna nepředhánějí? Realitní makléři vám radí, abyste šli s cenou dolů, ale vám se do toho nechce, protože byt je až na pár drobností ve skvělém stavu, ale nikdo nevidí jeho potenciál? V tom případě zvažte možnost využití služby homestagingu. Jde o službu, která vám pomůže vykouzlit přitažlivou nabídku, jež přiláká spousty zájemců.

Profesionál vám poradí, co můžete udělat pro zvýšení atraktivity své nemovitosti

Vzhledem k aktuální situaci se domy a byty neprodávají tolik co dřív. I to je jeden z důvodů, proč byste měli vyzkoušet homestaging, což je služba, která je hojně využívaná nejen ve Spojených státech, ale i v Evropě. Home stager je člověk, který vám pomůže váš dům nebo byt „vyšperkovat“ tak, aby udělal na potenciální kupce dojem – a pochopitelně jej někdo koupil. Žádný strach, do kompletní rekonstrukce vás nikdo nutit nebude, rovněž nebudete nuceni absolvovat spousty nákupů nábytku a dekorací. Profesionál si poradí s tím, co již doma máte. Případně vám poradí, co byste si mohli koupit, nutit vás však nebude. Pokud na home stagera nemáte peníze, raději sjednejte výhodně půjčku. Tato investice se rozhodně vyplatí i s úroky.

Byt poté předejte realitnímu makléři

Většina takových služeb začíná u konzultace, kdy vás profesionální pracovník navštíví přímo v nemovitosti, kterou se chystáte prodat, projde s vámi všechny pokoje a řekne vám, co by potřebovalo vylepšit. Rovněž vám řekne, jaké změny by mohly mít maximální efekt a jak můžete zapůsobit na zájemce o koupi svého bytu. Pak už stačí předat nabídku zkušenému realitnímu makléři, který byt prodá úspěšně za vás. Doporučení na zkušené makléře získáte na portále FérMakléři.cz, u nichž máte jistotu prodeje nemovitosti za jedny z nejvyšších cen na trhu a většina z nich i zvládne službu homestagingu zajistit pro svého klienta také.

Co přesně je homestaging?

Homestaging je příprava a prezentace nemovitosti určené k prodeji nebo pronájmu. Tato služba vznikla v 80. letech v USA. V Evropě je hojně využívaná zejména ve Velké Británii. Součástí homestagingu může být také:

zapůjčení nábytku a dekorativních předmětů po dobu prodeje nemovitosti,

odvoz a uskladnění nábytku a osobních věcí ve skladu s ostrahou,

kontakty na řemeslníky, kteří by se postarali o drobnější opravy,

tipy a rady, co můžete nakoupit pro zvýšení atraktivity nemovitosti.

Interiérový design vs. homestaging

Lidé si často homestaging pletou se službami interiérového designu, nejde však o totéž. Interiérový design se zabývá tím, jak udělat bydlení útulným a přitažlivým pro vás – u homestagingu je však třeba byt připravit pro kupce. I proto by měl být výsledek celé akce co nejvíce neutrální, ale současně velmi přitažlivý. Dalo by se říci, že takový byt může vypadat jako hotelový pokoj – čistě, prostorně, s minimem nábytku, se sladěnými barvami. Ačkoliv vás nikdo nebude nutit do nákupu drahých věcí, určitě nebude stačit jen uklidit. Pokud nemáte peněz nazbyt, můžete si půjčit. Půjčka na homestaging se vám velmi rychle vrátí v podobě dobře prodaného bytu. Vhodnou půjčku můžete najít třeba na portálu OKfin.

Už jste někdy o pojmu homestaging slyšeli? Pokud ano, jak jste se o něm dozvěděli?