Jak chovat prasata? Důležitá je kvalitní strava a příbytek

Prasata jsou inteligentní a zajímavá zvířata. Jejich chov je poměrně jednoduchý, zvládnou ho tedy i jednotlivci nebo malé farmy. Na co si ale dát pozor?

Chov prasat není určený jen pro velké zemědělce. Mohou po něm sáhnout i menší farmáři, rodiny i jednotlivci. Aby se vám ale chov povedl a ve výběhu se vám proháněla zdravá prasata, musíte dodržet několik zásad.

Základem je správné krmení

Moderní výkrm prasat vyžaduje zejména kvalitní krmení. Naštěstí pro chovatele je prase všežravec. To znamená, že jej můžete krmit téměř čímkoliv. Většina lidí mu dává zbytky od oběda či jiných jídel. Nemusíte mít strach, že by si s tím prase neporadilo. Pokud ale chcete, aby dobře přibíralo, sáhněte po krmných směsích pro výkrm prasat, které obsahují i potřebné vitamíny a minerály.

Co tedy můžete prasatům podávat? Kuchyňské zbytky, trávu či kopřivy, brambory, spařený šrot nebo i namočený chleba. Skoro vše, na co si vzpomenete. Dbejte ale na to, aby bylo jídlo teplé nebo alespoň vlažné. Krmte dvakrát denně a vždy prasatům zajistěte dostatek čisté vody.

Důležitý je příbytek

Velkým farmám chov usnadní technologie pro prasata, automatizované krmení a další vymoženosti. I bez nich se ale obejdete. Ať už je budete mít nebo ne, nezapomínejte na pravidelný úklid. Uklízet po praseti bude poměrně jednoduché. Ač se to na první pohled nezdá, je to poměrně čistotné zvíře. Potřebu vykonává pouze v místech, kde nespí a kde nejí. A pokud zapáchá, problém hledejte v neuklizeném výběhu.

Přemýšlíte-li o rozsáhlejším chovu, přijdou vhod haly pro prasata. Jejich koupí si ušetříte spoustu práce se stavbou příbytku. Pokud se vám ale nechce utrácet, stačí postavit vlastní. Využít můžete například dřevěnou boudu. Nezapomínejte ale na to, že prase nemá potní žlázy, tudíž je mu horko. Připravte mu tedy místo, kde se může zchladit.