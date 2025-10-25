Jak vybrat ideální střešní krytinu: plech nebo tašky?

Komerční sdělení
Plánujete novou střechu nebo rekonstrukci staré? Volba vhodné střešní krytiny zásadně ovlivní nejen vzhled domu, ale i jeho funkčnost, životnost a náklady na údržbu.

Toto jsou komerční sdělení. Lidovky.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na Lidovky.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Ruukki-Frigge-strecha-stavinvest | foto: 2UP Creative s.r.o.

Možností je dnes mnoho – jednou z nejčastějších otázek stavebníků však zůstává, zda zvolit plechovou střechu, nebo klasické tašky. Pojďme se podívat, jaké výhody a nevýhody obě varianty přinášejí.

Pálené tašky: klasika s dlouhou životností

Pokud hledáte tradiční, esteticky působivé řešení, jsou pálené tašky skvělou volbou. Pyšní se výjimečnou trvanlivostí a odolností vůči povětrnostním vlivům – dešti, větru i silnému slunci. Navíc perfektně tlumí hluk a přirozeně izolují teplo, což zvyšuje komfort bydlení.

Díky pestré nabídce tvarů a barev si navíc můžete střechu přizpůsobit stylu domu – od moderní po klasickou architekturu.

Na druhou stranu je potřeba počítat s větší hmotností, která vyžaduje pevnější krov, a také s vyšší pořizovací cenou. Tašky se také nehodí pro střechy s malým sklonem.

Nejste si jisti, na jakou střešní krytinu vsadit – plech nebo střešní tašky? Přečtěte si detailní srovnání v článku na webu STAV-INVEST.

comax-taska-maxi-stavinvest

Plechová krytina: moderní, lehká a snadno udržovatelná

Plechová střešní krytina se v posledních letech těší čím dál větší oblibě – zejména díky své nízké hmotnosti a rychlé montáži. Instalace plechové střechy je rychlá, úsporná a bez náročné údržby. Tento materiál je navíc recyklovatelný, což ocení i příznivci ekologických řešení.

Plech je ideální pro střechy s menším sklonem, kde by tašky nebyly vhodné. Cenově je zpravidla dostupnější, přičemž současné technologie nabízejí širokou škálu barevných provedení a povrchových úprav.

Nevýhodou může být nižší akustická izolace a větší náchylnost k poškození například při silném krupobití. Důležité je proto zvolit kvalitní materiál a správnou povrchovou úpravu.

Aktuální nabídku plechových střešních krytin si můžete prohlédnout přímo na eshopu STAV-INVEST.

STAV-INVEST – váš odborný partner pro střechy

Ať už se rozhodnete pro tradiční tašky nebo moderní plech, klíčové je obrátit se na odborníky, kteří vám pomohou s výběrem i realizací.

STAV-INVEST patří mezi přední dodavatele střešních krytin v Česku a nabízí nejen široký sortiment, ale i odborné poradenství a individuální přístup.

Díky dlouholetým zkušenostem sleduje aktuální trendy a pomáhá zákazníkům vybrat střechu, která vydrží desítky let.

Ať už stavíte nový dům nebo rekonstruujete starší, se STAV-INVESTEM máte jistotu, že vaše střecha bude funkční, kvalitní a krásná.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.