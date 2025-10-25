Jak vybrat ideální střešní krytinu: plech nebo tašky?

Možností je dnes mnoho – jednou z nejčastějších otázek stavebníků však zůstává, zda zvolit plechovou střechu, nebo klasické tašky. Pojďme se podívat, jaké výhody a nevýhody obě varianty přinášejí.
Pálené tašky: klasika s dlouhou životností
Pokud hledáte tradiční, esteticky působivé řešení, jsou pálené tašky skvělou volbou. Pyšní se výjimečnou trvanlivostí a odolností vůči povětrnostním vlivům – dešti, větru i silnému slunci. Navíc perfektně tlumí hluk a přirozeně izolují teplo, což zvyšuje komfort bydlení.
Díky pestré nabídce tvarů a barev si navíc můžete střechu přizpůsobit stylu domu – od moderní po klasickou architekturu.
Na druhou stranu je potřeba počítat s větší hmotností, která vyžaduje pevnější krov, a také s vyšší pořizovací cenou. Tašky se také nehodí pro střechy s malým sklonem.
Plechová krytina: moderní, lehká a snadno udržovatelná
Plechová střešní krytina se v posledních letech těší čím dál větší oblibě – zejména díky své nízké hmotnosti a rychlé montáži. Instalace plechové střechy je rychlá, úsporná a bez náročné údržby. Tento materiál je navíc recyklovatelný, což ocení i příznivci ekologických řešení.
Plech je ideální pro střechy s menším sklonem, kde by tašky nebyly vhodné. Cenově je zpravidla dostupnější, přičemž současné technologie nabízejí širokou škálu barevných provedení a povrchových úprav.
Nevýhodou může být nižší akustická izolace a větší náchylnost k poškození například při silném krupobití. Důležité je proto zvolit kvalitní materiál a správnou povrchovou úpravu.
