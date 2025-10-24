Kam na dovolenou v zimě bez lyží? Jeďte za teplem i dobrodružstvím

Zimní měsíce nemusí znamenat jen lyže, sníh a hory. Pokud vás představa promrzlých sjezdovek příliš neláká, existuje celá řada exotických destinací, které v zimě nabízí nejen teplo, ale i autentické zážitky, nádhernou přírodu a kulturní pestrost.

kostarika | foto: 2UP Creative s.r.o.

Zapomeňte na zimní bundy a vydejte se za sluncem – třeba do Kostariky nebo Brazílie. Obě země vás překvapí svou divokostí, srdečností i nevšední krásou.

Kostarika: Zelené srdce Střední Ameriky

Pokud toužíte po dovolené, která spojuje dobrodružství, přírodu a odpočinek, Kostarika je ideální volbou. Země, kde je „pura vida“ – čistý život – nejen pozdravem, ale životní filozofií. Každý kout Kostariky nabízí něco jiného: od mlžných horských lesů přes aktivní sopky, až po nekonečné pláže Pacifiku a Karibiku.

Deštné pralesy plné tukanů, lenochodů a opic střídají horské oblasti s kávovými plantážemi a vesničkami ukrytými mezi zelení. Díky různorodým mikroklimatům můžete během jednoho dne zažít tropické vedro i chladnější mlhu v horách.

Kostarika je rájem pro milovníky přírody a outdoorových aktivit – od surfování na divokých vlnách Pacifiku, přes pozorování exotické fauny až po dobrodružné výlety v rámci self-drive cest, které umožňují poznat zemi vlastním tempem. A pokud milujete kávu a čokoládu, připravte se na nejedno smyslové pokušení.

brazilie

Brazílie: Země vášně, rytmu a nespoutané přírody

Chcete-li spojit plážový relax s poznáváním jedné z nejživějších kultur světa, Brazílie vás naprosto uchvátí. Je to země kontrastů – od nespoutané Amazonie, kde můžete spatřit anakondy, piraně i fascinující biodiverzitu, až po pulzující města jako Rio de Janeiro nebo Recife.

Rio je symbolem slunce, samby a karnevalového rytmu, který zní ulicemi města bez ohledu na roční dobu. Legendární pláže Copacabana a Ipanema lákají na koupání, slunění i pozorování místního života. A milovníci sportu si přijdou na své – fotbal je tu víc než národní sport, je to náboženství.

Brazílie však nabízí i místa, kde je možné surfovat na oceánských vlnách nebo se vydat na poznávací výlety do vnitrozemí za poznáním indiánských kultur a přírodní krás. Ať už hledáte přírodu, kulturu, dobrodružství nebo gastronomii, Brazílie vás rozhodně nenechá chladnými – v žádném slova smyslu.

CK Monoi: Když chcete cestovat jinak

Ať už se rozhodnete pro zelenou divočinu Kostariky nebo vášnivou Brazílii, klíčovým prvkem úspěšné dovolené je její příprava. A právě v tom jecestovní kancelář Monoi výjimečná. Už téměř 30 let vytváří zájezdy na míru pro náročné cestovatele, kteří nehledají katalogové zájezdy, ale osobní přístup, detailní znalost destinací a zážitky, na které se nezapomíná. Ať už chcete vyrazit do džungle, na pláž nebo do víru karnevalu, tým Monoi vám připraví zájezd, jako by ho plánovali sami pro sebe.

tukan kostarika

Slunce místo sněhu

Zimní dovolená nemusí být jen o horách a sněhu. Když dáte přednost teplu, přírodě, kultuře a autentickým zážitkům, objevíte zcela jiný svět. Ať už si vyberete Kostariku s její divokou přírodou nebo vášnivou Brazílii plnou rytmu, jedno je jisté – na takovou zimní dovolenou budete ještě dlouho vzpomínat.

Pro více inspirace navštivte

