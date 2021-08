Když je chytré bydlení oázou technologie, pohodlí a kvality

Spojením nadčasovosti, špičkových materiálů a chytrých technologií se podařilo vybudovat fantastické bydlení. Vše v úsporném režimu třídy A/A.

Zdravé a pohodlné bydlení pro život i práci

Pracujete někdy z domova, nebo si jen užíváte svou oblíbenou knihu? A co děti a domácí úkoly? Čerstvý vzduch, optimální vlhkost, teplota a světlo jsou základy zdravého a pohodlného života. Kompaktní centrální jednotka od společnosti EVORA CZ, s.r.o. zajišťuje přívod čerstvého vzduchu do interiéru řízeným větráním s velmi účinnou rekuperací tepla. Pokud například program zjistí nízkou hladinu CO 2 či nedostatečně vlhký vzduch během zimního období, upraví automaticky přívod čerstvého vzduchu dle režimu nastavení. Nejen alergici ocení čerstvý a optimálně vlhký vzduch v domě nastavený dle jejich požadavků. V letním období vzduch v domě navíc ochlazuje, a tak dokáže zajistit komfortní bydlení dle moderních trendů.

„Jednotka PKOM4 byla oceněna pro svoji kvalitu, efektivnost a kompaktnost na několika veletrzích včetně BVV, a proto jsme ji zvolili pro použití v domech nízkoenergetického či pasivního standardu,“ říká jednatel firmy Ing. Radek Peska.

Chytré bydlení – dům se chová podle mnou vytvořených režimů

Představte si, že se chystáte na návštěvu přátel a víte, že bude dům doslova dokořán několik hodin. Nastavíte režim oslava a dům ví, že budou všechna okna i dveře na terasu otevřená. Je pak zbytečné hlídat vnitřní cirkulaci vzduchu a automatika si jen upravuje sklon žaluzií, aby pronikající slunce zbytečně nepřehřívalo vnitřek domu.

A co teprve bezpečnost. Jedete na vysněnou dovolenou a dům pomocí aplikace TAP Home od společnosti ELITT Smart Home připravíte na váš odjezd. Dům v režimu dovolená simuluje vaši přítomnost a odrazuje potenciální zloděje, kteří prázdné domy rádi „navštěvují“. Občas se rozsvítí světla, ozve se zvuk, pohnou se žaluzie. Jste doma, i když si užíváte sluníčka u moře.

„Hlavním principem je sloučit všechny technologie v domě do jediné nadřazené aplikace, abychom obyvatelům zabezpečili jednoduché neboli automatické fungování,“ vyjmenovává jednu z možností aplikace TAP Home jednatel společnosti Bc. Peter Tomčík.

Dalšími výhodami, které nabízí chytré bydlení, je například automatické nastavení žaluzií dle počasí, možnost nastavení intenzity osvětlení v různých režimech, inteligentní vypínání vybraných spotřebičů v případě nepřítomnosti, přehled o spotřebě energií v domě, video vrátník apod. Vše lze ovládat taktéž z mobilního zařízení, takže si klidně můžete pohovořit s poštovní doručovatelkou, když nebudete doma.

Kvalita použitých materiálů vyráží dech



Vstupní dveře jsou konstrukčně navrženy tak, aby kromě úspory energií poskytovaly vysokou míru bezpečnosti obyvatelům domu. Kombinace dřeva a izolačních materiálů s venkovním hliníkovým opláštěním dveřního křídla a rámu, s 5bodovým automatickým zámkem a zafrézovanými panty jsou silným bezpečnostním prvkem.

Hlavní dominantou prosvětleného interiéru jsou špičková bezrámová dřevo-hliníková okna Alphawin. Použité materiály a konstrukce zajišťují výrazné snížení nákladů na vytápění. Díky tomu je dům klasifikován jako A/A. Tedy nejvyšší standard nízkoenergetického domu. Dřevo navíc výrazně lépe odolává zubu času a mechanické zátěži než levný plast.

Prémiové italské obklady koupelen zajišťují pocit wellness lázní, což ocení zejména ženy. A na míru postavená kuchyně s vinotékou je oázou pro všechny, kdo rádi vaří a rádi představují své kuchařské umění přátelům a rodině.

Stavíme tak, abychom tam rádi sami bydleli

„Chtěli jsme postavit dům, ve kterém bychom rádi sami bydleli. Technologie jsme uzpůsobili na míru a bez kompromisů. Nemáme rádi stavby s použitím levných materiálů či nízkých standardů, kterých je na trhu spousta a připomínají standardy bydlení před 30 let, a které někteří developeři nabízejí jako kvalitní bydlení. Vše jsme postavili na dostatečně velkých parcelách v nejvyšším standardu, s možností individuálního nastavení chování domu potřebám uživatelů, a navíc v pasivní klasifikaci A/A. Lokalitu jsme zvolili s ohledem na blízkost letiště Václava Havla, dostupnou občanskou vybavenost, kousek do přírody a zároveň pár minut od centra Prahy,“ dodává jednatel BUBA VISION Ing. Vladimír Bursák.