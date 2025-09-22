Kurz angličtiny s rodilým mluvčím: Proč dokáže nahradit roky studia

Komerční sdělení
Angličtina je dnes nutností. Využíváme ji v práci, na cestách i v běžném životě. Přesto se mnoho Čechů i po letech učení bojí mluvit. Důvodem je především tradiční způsob výuky, kde převažuje gramatika nad komunikací. Přitom právě konverzace je klíčem k úspěchu.

englishstay | foto: 2UP Creative s.r.o.

Jazyk se učí používáním

Podívejme se na malé dítě. Nikdo mu nevysvětluje složité časování, a přesto začne mluvit. Děje se to proto, že jazyk denně slyší a zkouší ho používat. Stejný princip využívá i intenzivní kurz angličtiny ENGLISHstay.

Účastníci během šesti dnů získají více než 70 hodin čisté konverzace. Jsou obklopeni rodilými mluvčími, kteří jim pomáhají překonat ostych a hledat správná slova. Postupně si na angličtinu zvyknou natolik, že v ní začnou přemýšlet.

Šest dní, které mění pohled na jazyk

Týdenní kurz angličtiny probíhá v útulných penzionech v ČR. Každý den zahrnuje individuální rozhovory, skupinové aktivity i volný čas, kdy se mluví výhradně anglicky. Díky metodě „jeden na jednoho“ se každý účastník dočká maximální pozornosti a osobního přístupu.

Proč je metoda účinná

Rodilý mluvčí vás nehodnotí podle testů. Reaguje na vás přirozeně a pomáhá vám hledat cestu, jak vyjádřit to, co potřebujete říct. Tento přístup je mnohem bližší skutečné komunikaci než tradiční školní výuka. I proto bývají výsledky tak výrazné. Kurzy angličtiny ENGLISHstay doporučují i lidé, kteří jinak nikdy neměli odvahu v cizím jazyce promluvit.

Angličtina jako pracovní výhoda

Dnes už nestačí spoléhat na překladač v telefonu. Firmy očekávají, že uchazeči o práci se domluví samostatně. Angličtina je žádaná i u technických profesí nebo v řemeslech, která jsou součástí mezinárodních projektů. Díky jazykovým pobytům získávají lidé nejen větší jistotu, ale i nové pracovní příležitosti.

Cesta k výsledkům vede přes zážitek

ENGLISHstay ukazuje, že nejlepší učení je to, které si užíváte. Týdenní intenzivní program není jen o studiu, ale i o sdílení zážitků, přátelských rozhovorech a nových kontaktech. To vše v angličtině. A právě proto se účastníci zlepšují rychleji než kdekoliv jinde.

