Ohnout kolena je fajn.

Pro někoho, komu je dvacet, je zcela přirozené, že kolena ohýbá a ani o tom neví. Jak ale roky přibývají, kolena, ale i další klouby, kterých je více než 100 v lidském těle, se začínají hýbat stále hůř, až odmítají se vůbec pohnout. Problém, se kterým je třeba začít něco dělat a to hned. Ono se řekne „něco dělat“, ale co?

Láska v prášku

Ohlédnutí do minulého století.

Abychom dospěli k tomu „něco dělat“, se musíme vrátit o 30 let zpátky. V roce 1991 publikoval profesor Adam, uznávaný vědec a revmatolog, článek v prestižním německém časopise Therapie Woche o působení kolagenní bílkoviny. Byl tak první, kdo rozeznal blahodárné působení kolagenních peptidů na klouby. I on sám byl překvapený jednoduchostí použití a komfortem, který kolagenní peptidy přinášejí pro klouby. Nejen tato práce mu pak v roce 2003 vynesla prestižní cenu UNESCO za celoživotní přínos lékařské vědě. Profesor Adam kolagenu zasvětil celý svůj lékařský a vědecký život a přinesl tak pomoc těžce zkoušeným lidem v té době nevídanou.

Jednoduché je geniální.

Byl to převratný článek a převratné bylo i to, že už v roce 1992 spatřil světlo světa doplněk stravy Geladrink. Použití kolagenních peptidů bylo tak jednoduché, že ho do té doby nikdo nezkoumal. Co je přece logičtější, než to, že pro obnovu stejného použijeme stejné? A tak se stalo, že tento mimořádně nadaný člověk dal našim kloubům novou budoucnost. Kolagen si představte jako lano spletené ze tří vláken. Když ho rozstříháte a vlákna rozpletete, získáte představu o kolagenních peptidech. Je to geniálně jednoduché. Takto malé části kolagenu se rychle a jednoduše vstřebají a dostanou do kloubů, kde začne jejich práce. A jako se dům staví z cihel, tak kloubní chrupavka potřebuje pro svou tvorbu kolagen. Musí ho být, stejně jako u domu, dostatek, ve správné formě a velikosti, a musí být pravidelně a dlouho užívaný.

A kde je ta láska?

Láska se může projevovat různými způsoby. Na tom není nic nového. Ale všimli jste si, že ten, kdo vás miluje, je ten, kdo si všimne, že máte nějaké trápení? Ten, kdo přijde a řekne: „Chci ti pomoci“. Protože to je forma lásky, která je nadčasová. Co je v životě důležitější, než nebýt na svá trápení sám? A tak, když někdo namíchá Geladrink a dá Vám ho pít, tak je právě tím, kdo říká, že Vás miluje. Je to sice „jen“ doplněk stravy, je to „jen“ kloubní výživa, ale je to také nevyřčená věta: „Tady máš Geladrink, protože jsi pro mě důležitý a chci, aby ti bylo zase dobře.“ Babička vnoučatům, matka dětem, manželka svému muži, přítel své lásce... Je na světě málo lásky? Ne, jen ji nevidíme všude, kde je. Zkuste i vy dát kousek lásky svým blízkým.

Kvalitní výživu kloubů najdete v každém originálním Geladrinku.

