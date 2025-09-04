Na dovolenou autem z půjčovny? Pojistěte i spoluúčast. Ušetříte tisíce

Málokdo totiž ví, že běžné pojištění z půjčovny má často velmi omezené krytí a vysokou spoluúčast.
Spoluúčast, o které se příliš nemluví
Standardní pojištění půjčeného vozu většinou zahrnuté v pronájmu sice pokrývá škody na vozidle, ale obvykle jen částečně. Zbytek jde z vaší kapsy. Například poškrábaný nárazník, ztracené klíče nebo špatně natankované palivo vás může stát desítky tisíc korun. A to ani nemusíte způsobit vážnou nehodu.
„Mnozí zákazníci se často domnívají, že základní pojištění od autopůjčovny je dostačující. Realita ale bývá jiná. Právě výluky a vysoká spoluúčast bývají nejčastějším důvodem nepříjemných překvapení při vrácení vozidla,“ upozorňuje Gabriela Motejzíková, Country Manager CZ ve společnosti DEFEND INSURANCE.
Rizikovější, než se zdá: obytné vozy i menší nehody
Zvláštní opatrnost je na místě zejména u obytných vozů, které zažívají v posledních letech boom. Větší rozměry, složitější manévrování a vysoká pořizovací cena z nich dělají rizikovější kategorii. I malá nehoda nebo odřené dveře se mohou rychle prodražit. Vhodným řešením je nezávislé pojištění spoluúčasti, které vás těchto rizik zbaví, a to i u obytňáků do 3,5 tuny. Nepříjemné mohou být i zdánlivé maličkosti:
Ztracené klíče: Výroba nového ovladače a výměna zámků může stát přes 10 000 Kč.
- Chybné natankování: Vyčištění palivového systému vyjde běžně i na 15 000 Kč.
- Poškozený lak: Poškrábání větví nebo drobný náraz vás může přijít až na 30 000 Kč.
- Defekt pneumatiky: Nejen oprava, ale i odtah je často mimo krytí.
Jak se chránit?
Řešením je nezávislé pojištění spoluúčasti u půjčeného auta, které kryje výdaje, jež běžné pojištění z půjčovny nehradí. Například pojištění DEFEND Car Hire XS poskytuje ochranu až do celkové výše 175 000 Kč, včetně limitu 50 000 Kč na chybné tankování, ztrátu nebo odcizení klíčů. Platí nejen pro běžné osobní vozy, ale i pro obytná auta do 3,5 tuny. Zajímá vás, kolik byste zaplatili za takové pojištění? Vyzkoušejte online kalkulačku.
Sjednáte online za pár minut
Celý proces zabere jen pár minut. Sjednání probíhá plně online, není potřeba znát SPZ ani další údaje o vozidle. Pojištění platí po celou dobu pronájmu ať už cestujete po Evropě, nebo i ve světě. Pokud tedy vyrážíte letos na podzim na dovolenou autem z půjčovny, vyplatí se myslet nejen na ubytování a cestovní pojištění, ale i na spoluúčast. Pár korun navíc vám může ušetřit tisíce – a hlavně klidnou hlavu. Vyzkoušejte sami, jak snadno sjednáte pojištění online za pár minut.