Nejlepší investice je do kvalitního vzdělání

Pomýšlíte na povýšení na manažerskou pozici nebo zvažujete změnu zaměstnání? Kvalitní vzdělání je jedním z faktorů, který může při výběrovém řízení rozhodnout o vašem (ne)úspěchu. Akademické tituly jsou dnes již poměrně běžnou záležitostí a konkurence uchazečů o atraktivní pracovní pozice je vysoká.

Výhodu oproti ostatním vám může pomoci získat profesní titul MBA (Master of Business Administration).

Ten patří spolu s BBA (Bachelor of Business Administration), LLM (Executive Master of Laws) se specializací na obchodní právo a DBA (Doctor of Business Administration) do programů postgraduálního vzdělávání.

Studium MBA je vhodné pro manažery na různých úrovních managementu – ať už ve veřejné, korporátní nebo neziskové sféře. Zaměřením na prohloubení stávajících praktických znalostí získáte přístup k lépe placeným prestižním pozicím ve významných firmách i nové profesní kontakty, které lze využít např. při hledání nového uplatnění.

Podle čeho vybírat

Nabídka MBA škol je široká. Při výběru se proto zaměřte mj. na to:

kolik let na trhu působí,

jak dlouho studium trvá,

jaké programy nabízí,

zda jsou na webu k dispozici aktuální informace a profily lektorů s podrobnostmi ohledně jejich praxe,

do jaké míry vám umožní skloubit časově náročné povolání s rodinným a osobním životem.

Například na Cambridge Business School lze titul MBA získat za jeden rok. Výuka probíhá v češtině formou čtyř sobotních celodenních seminářů a následným e-learningem. Na výběr je z dvanácti programů – od Strategického managementu přes Marketing a Public Relations po Personální management a další.

Lektoři, kteří semináře vedou, mají mnohaletou praxi z vysokých manažerských pozic. Probíranou látku demonstrují na příkladech z profesního života. Ve studijní skupině budete diskutovat s kolegy z dalších příbuzných oborů – získáte nové náhledy a rozšíříte si obzory.

Naskočte i vy do nového vzdělávacího trendu pro rok 2020. Nový cyklus studia Cambridge Business School zahajuje již v březnu a přihlásit se můžete již nyní.