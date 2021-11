Není ajťák jako ajťák! Posuňte svou specializaci na manažerskou úroveň

Proč jsou data tak důležitá?

Shromažďování, uspořádávání a analyzování dat, která se pak přeměňují na poznatky a zkušenosti, díky kterým může firma jasně a přesně jednat. Tak vznikají strategie, které firmám umožňují fungovat efektivně, být konkurenceschopné a ziskové.

Pracujete i vy s daty jednoho nebo různých podniků? Tvoříte a zavádíte nové procesy pro firmy? A nemáte občas pocit, že byste potřebovali v těch všech novinkách a postupech udělat pořádek? Případně hledáte cestu, jak začít data ve vaší společnosti využívat naplno, a tím se zasadit o její rozvoj?

Klíč najdete v moderním studiu. Už jste slyšeli o titulu Master of Science (MSc.)? Existuje postgraduální vzdělávací program, díky kterému získáte komplexní přehled aktuálních trendů ve vašem oboru.

Jak posunout své dovednosti na další úroveň

Specializace MSc Management informačních technologií je zaměřena na tvorbu, zavádění a zdokonalování procesů s konkrétními daty na všech úrovních podniku. Získáte nové pohledy na praktické uchopení informačního managementu ve vaší firmě anebo si prohloubíte znalosti v oblasti ICT, které už máte.

Program MSc Management informačních technologií vám navíc ukáže nové cesty, jak analyzovat data ve vaší společnosti, zaměří vaši pozornost na oblast architektury IS/IT, rozšíří vám znalosti o podnikových informačních systémech a naučí vás používat základní techniky obrany proti běžným hrozbám. Mimo moduly zaměřené na IT nahlédnete také do základů financí a ekonomiky, managementu lidských zdrojů nebo projektového řízení. Jednoduše se stanete ideálním členem pro řízení a vyhodnocování chodu IT oddělení.

Přihlášku ke studiu si můžete podat kdykoliv, kdy budete chtít. Studium MSc trvá 1 rok, probíhá v českém jazyce a kombinuje online výuku s interaktivními workshopy, které jsou seskupeny do několika výukových dnů. Prezenční část studia probíhá vždy o víkendu, kdy vás čekají 4 celodenní semináře. Jinak můžete studovat odkudkoliv dle vlastních časových možností.



Absolventi studia MSc se shodnou na tom, že jim studium pomohlo získat nové znalosti, dovednosti, ale také kontakty. Většina z nich si polepšila po finanční stránce, nebo dokonce založila vlastní business. Mimo to jsou studenti MSc oborů velkým přínosem pro svou firmu už během studia, kdy mohou své nové zkušenosti začít rovnou uplatňovat. Budete patřit mezi ně?