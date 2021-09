Neustávejte v seberozvoji. Je klíčový pro osobní i pracovní život

Podle něj jde o přirozenou snahu stát se nejlepší možnou verzí sebe sama. Možností, jak se zlepšovat ve všech ohledech, je v dnešní době nepřeberné množství, což paradoxně situaci příliš neprospívá. Jak najít rozumnou míru a vybrat si v široké nabídce „to svoje“?

Stanovte si priority

Důležité je si uvědomit, že den má jen 24 hodin. Chcete zvládat práci, rodinu, vídat se s přáteli, pořídit si psa, chodit každý den běhat, naučit se japonsky na úrovni rodilého mluvčího, začít péct a přečíst dvě knihy za týden? Dokážete to, jen pokud máte nadpřirozené schopnosti nebo trpíte spánkovou poruchou. V opačném případě vás pravděpodobně čeká klasická horská dráha: nejprve nadšený start, poté vyhoření a špatná nálada z neúspěchu. I když to neradi slyšíte a svět je plný neodolatelných lákadel, začněte jen s jednou věcí. Soustřeďte se na ni, jděte do hloubky, dokončete ji a můžete pokračovat s něčím jiným. Zeptejte se sami sebe, jaký směr vám může přinést největší radost a užitek.

Když je práce zábava

Je vaším hlavním koníčkem práce, těší vás a chcete se v ní dále rozvíjet a posouvat? Další studium může být spojením příjemného s užitečným. Nejen že vám neutečou trendy v oboru, rozšíříte si obzory a navážete nové kontakty, ale s kvalitnějším vzděláním také přirozeně získáte možnost vyššího finančního ohodnocení nebo firemního zisku. Že byste rádi, ale nemáte čas docházet na výuku? I to má řešení.

Pokud je vaším oborem podnikání nebo management, zvažte studium MBA. Studium trvá jeden rok a probíhá z větší části absenční formou za využití moderních výukových metod. Na European School of Business & Management si můžete vybrat z 22 mezinárodně akreditovaných a prakticky zaměřených oborů, jako je management obchodu, zdravotnictví či bankovnictví nebo právě třeba Leadership a Soft Skills. Začít studovat můžete kdykoliv v průběhu celého roku. Výuka probíhá online formou kombinovanou s interaktivní výukou a čtyřmi prezenčními dny, jejichž termíny si volíte sami z nabídky několika sobot, skvěle tedy vyhovuje potřebám zaměstnaných lidí.

Studium vám kromě posílení pozice ve firmě a výhledu na lepší plat přinese také vyšší sebevědomí podpořené vědomím, že vám neujíždí vlak a dokážete všechno, co si jen zamanete. Podívejte se na reference úspěšných absolventů, kteří hovoří o tom, proč si zvolili studium MBA a co jim titul MBA přinesl. Nezapomeňte, že získání nejlepší osobní i pracovní verze vás samých je jen ve vašich rukou!