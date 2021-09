Nová kariéra? Na změnu není nikdy pozdě

Ať už jste muž ve středních letech, nebo maminka po mateřské dovolené, studium MBA vám může pomoci k nové, růžovější budoucnosti.

Začněte hned

Nebudeme vám lhát: jakákoliv změna je mnohem pohodlnější ve dvaceti než ve čtyřiceti. Vy máte ale velkou výhodu: už přesně víte, co od života (ne)chcete a kam směřujete. Ať už je váš důvod pro změnu povolání jakýkoliv, abyste došli, kam chcete, kromě odhodlání a nadšení budete potřebovat také konkrétní dovednosti a znalosti.

Máte v plánu zaměřit se na podnikání a management? Doplňte si vzdělání studiem MBA. Během jednoho roku získáte aktuální informace ze svého vybraného oboru, vědomosti vám předají zkušení lektoři, kromě toho si osvojíte nejen teorii, ale také praxi. Třešničkou na dortu je získání profesního titulu MBA, který vylepší váš životopis a dá jasně najevo, že na sobě neustále pracujete. A kdo by nechtěl takového zaměstnance nebo partnera ve firmě?

Čas jsou peníze

Odejít z práce a rok studovat bez jakéhokoliv příjmu si může dovolit jen málokdo. Studium MBA na European School of Business & Management nabízí 22 specializací, ve kterých kombinuje online výuku s interaktivními workshopy a čtyřmi prezenčními dny. To znamená, že můžete dál chodit do práce a připravovat se na kariérní posun bez toho, abyste přišli o zdroj financí a ztráceli čas každodenním cestováním. Další dobrou zprávou je možnost rozložení plateb školného do 12 splátek. A to nejlepší na konec: se studiem můžete začít kdykoli, nemusíte čekat na začátek semestru.

Co vám studium MBA na ESBM přinese? Kromě rozšíření obzorů a lepšího uplatnění na trhu práce a s ním souvisejícího nárůstu mzdy také vyšší sebevědomí, potřebné opuštění komfortní zóny i důležité kontakty, které uplatníte během svojí nové kariéry, a cenné praktické rady odborníků v oboru.

Jste-li na svém současném místě nespokojení, vezměte svou budoucnost do vlastních rukou, věřte si a jděte za svým snem. Uvidíte, že se vám vynaložené úsilí vyplatí.