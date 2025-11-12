Nové možnosti robotiky v lakování v unikátním vývojovém centru ITS

Centrum, kde se testuje celý proces lakování od přípravy až po finální vypalování
Research Center ITS umožňuje ruční, automatické i robotické lakování. ITS v něm dokáže detailně analyzovat technologické postupy a zákazníkům doporučit nejvhodnější řešení pro jejich konkrétní požadavky.
Centrum je navrženo tak, aby pokrývalo celý lakovací cyklus – od přípravy povrchu, sušení a lakování až po finální vypalování. Na ploše pouhých 50 m2 funguje jako kompletní lakovací linka vybavená všemi typy dopravníků a chemickou předúpravou. Součástí centra je také speciální pec s regulací teploty až do 400 °C, která umožňuje provádět testy i pro specifické výrobky.
Testy jsou ověřovány akreditovanými zkouškami v laboratoři Surface Quality Institute (SQI), která je součástí centra, což garantuje zákazníkům kvalitu výstupu.
Lakovací kolaborativní robot, který zvyšuje bezpečnost i efektivitu
ITS představila unikátní kolaborativní robot E10-L-Ex se speciální certifikací pro bezpečný provoz ve výbušném prostředí (ATEX pro zóny 22/21 a 2/1). Robot je celokovový a jeho ovládání je velmi jednoduché. Robota lze snadno integrovat i do stávajících provozů.
„Naše robotická aplikace ArtiCoating je navržena tak, aby ovládání robota pro lakování bylo co nejsnadnější. Obsluha nemusí mít předchozí zkušenosti s programováním — stačí jednodenní školení, po kterém je schopná robota připravit a ovládat,“ vysvětluje Martin Šátek. Navíc speciální držák umožňuje během několika vteřin rychlou změnu mezi ručním a robotickým lakováním.
Ekonomika a návratnost investice
Robot zlepšuje pracovní podmínky tím, že přebírá stereotypní a zdraví škodlivé úkony, a obsluze umožňuje věnovat se činnostem s vyšší přidanou hodnotou, například kontrole kvality. Rovnoměrné nanášení laku snižuje spotřebu materiálu, co významně ovlivňuje nákladovost a zrychluje návratnost investice.
Podpora pro firmy bez nutnosti zastavit výrobu
„Zákazníci mohou nové technologie testovat přímo u nás na svých vzorcích či výrobcích, aniž by museli zastavit vlastní výrobu. Dostanou tak ověřené a odladěné řešení připravené k okamžitému nasazení do svého provozu,“ říká Martin Šátek.
ITS nabízí také možnost zkušebního provozu nebo pronájmu robotického systému včetně kompletního servisu.
Robotické lakování míří k ještě větší automatizaci
ITS plánuje další rozvoj technologie ArtiCoating, včetně využití umělé inteligence. Cílem je zjednodušit obsluhu, zrychlit procesy a zvýšit efektivitu, a to i u menších výrobních sérií.