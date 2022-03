Opava bude třídit kuchyňské odpady přímo z domácností

„Víme, že lidé z rodinných domů třídí více než obyvatelé sídlišť. Mají totiž více možností,“ uvedl k tomu náměstek opavského primátora Michal Jedlička.

Město Opava s pomocí partnera v odpadovém hospodářství, kterým je společnost JRK, provedlo fyzickou analýzu odpadků z bytových domů. Z analýzy mimo jiné vyplynulo, že běžné nádoby na směsný komunální odpad obsahují téměř třetinu bioodpadu. Ten je dále rozložitelný a zbytečně tak končí na skládce. „Díky novému projektu tak město bojuje proti vysokému množství směsného komunálního odpadu. Jedním z prvních a velmi důležitých kroků je právě třídění kuchyňských odpadů, kterých v černých nádobách bývá běžně třetina,“ doplňuje Robin Liška, regionální manažer ze společnosti JRK.

Neskončí na skládce

Na základě výsledků fyzické analýzy odpadů společnost JRK připravila ve spolupráci s městem pro Opavany projekt třídění bioodpadu. To bude dostupné pro všechny občany. Město proto pořídilo přes 110 hnědých kontejnerů o objemu 770 litrů. Ty během dubna a května rozmístí do sběrných hnízd na sídlištích, kde žádné nádoby na bioodpad nebyly. Vhodné třídění bioodpadu bude mít pro občany více výhod. Když se oddělí od směsného odpadu, nebude zapáchat koš. Po vyhození do hnědé nádoby bioodpad neputuje na skládku, ale do bioplynové stanice. Zde se promění na kvalitní hnojivo a vrátí se zpátky do půdy. Díky tomu se v Opavě vyhnou zvýšeným nákladům za skládkování.

Z odpadu energie či hnojivo

Součástí proměny odpadového hospodářství Opavy je také jedinečný pilotní projekt třídění kuchyňského odpadu. Ten totiž tvoří podstatnou část směsného komunálního odpadu, ale málokdy se správně vytřídí. Proto nakonec končí v běžné černé popelnici, odkud zbytečně putuje na skládku. Tomu projekt zamezí a naopak promění tento odpad v kvalitní hnojivo. Jak to funguje? Na čtyřech opavských sídlištích bude umístěno čtyřicet nádob na kuchyňský odpad o objemu 120 litrů. Především však každá domácnost v těchto lokalitách dostane speciální malou nádobu, do které bude třídit kuchyňský odpad. Po jejím naplnění pak odpad občané vysypou do nejbližší velké nádoby. Ty se pak jednou týdne svezou do bioplynové stanice Rapotín. Zde se promění v kvalitní certifikované hnojivo nebo v energii či teplo.

Komplexní partnerství

Opavě je při realizaci a návrhu proměny odpadového hospodářství komplexním partnerem společnost JRK Česká republika. Jde o firmu, která nabízí nápaditá řešení, jak zlepšit nakládání s odpady. Má tři hlavní poslání: zvýšení míry třídění, předcházení vzniku odpadu a snížení množství směsného komunálního odpadu. Aby toho dosáhla, tak nabízí řešení na míru pro každou obec. Více na www.meneodpadu.cz

Co je bioodpad a kam patří? Do hnědého kontejneru lze vyhazovat nevyužitelnou zeleninu a ovoce, slupky od ovoce a zeleniny, skořápky, čaj či kávovou sedlinu. Patří do něj také nadrcený či nastříhaný ořez stromů a keřů, zemina z květináčů, tráva a listí, vyhaslý dřevěný popel a piliny, ale i mokré a mastné ubrousky. Naopak do kontejnerů na bioodpad nesmí přijít tuk z fritézy, zbytky masa, kosti, mléko, uhynulá zvířata, kočičí stelivo, exkrementy zvířat, nerozložitelné odpady, igelitové sáčky, letáky, noviny ani použité pleny.

Co jsou kuchyňské odpady a kam patří? Do těchto nádob patří především kuchyňský odpad živočišného původu a jiné zbytky z kuchyně, které nelze dávat do velkých 770 litrových nádob na bioodpad. Lze sem vyhodit veškeré kuchyňské zbytky jídel, pečivo a těstoviny, menší kosti, syrové maso a ryby, zbytky z vařeného jídla, prošlé potraviny, čaj a kávovou sedlinu, zbytky od ovoce a zeleniny, skořápky od vajec. Naopak do těchto nádob nepatří zvířecí exkrementy, nedopalky cigaret, oleje a tuky ani velké kosti.

Co ukázaly výsledky analýzy odpadu v Opavě?

To, že se v nádobách na směsný komunální odpad, často skrývá odpad, který by šel dále vytřídit. Jde například o plast – kolem devíti procent z celkového objemu, textil přes sedm procent, papír a sklo pak kolem pěti procent. Největší podíl ale tvoří biologicky rozložitelný komunální odpad – toho obsahovaly nádoby na směsný komunální odpad téměř třetinu z celého objemu!