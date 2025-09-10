Pět tipů, jak vybrat MBA studium

Komerční sdělení
Studium MBA je investice, která může zásadně ovlivnit vaši kariéru i osobní rozvoj. Nabídka na trhu je široká, ale ne vždy transparentní, a proto vám přinášíme pět praktických tipů, které vám pomohou zvolit kvalitní MBA školu, vyhnout se marketingovým trikům a získat ze studia maximum.

Jak vybírat MBA studium - titulní foto | foto: CEMI MBA Studies s.r.o.

1) Forma výuky

Výběr mezi online a prezenční formou studia má zásadní dopad na flexibilitu a efektivitu studia. Prezenční program trvá i více než 2 roky a probíhá často o víkendech, což klade na studenty z řad manažerů vysoké časové nároky. Naopak online MBA studium umožňuje studovat kdykoli a odkudkoli, díky čemuž je možné studium zvládnout již za jeden rok. Dle průzkumu STEM/MARK tak 89 % absolventů považuje online formu MBA studia za efektivnější než prezenční.

Úvodní soustředění studentů online MBA studia na CEMI

2) Kvalita lektorů a jejich zkušenosti

Jedním z nejdůležitějších kritérií při volbě MBA je, kdo vám bude předávat své znalosti. Nejde jen o akademické tituly, ale hlavně o praktické zkušenosti lektorů z manažerské praxe, byznysu nebo státní správy. Takový lektor vám může předat daleko cennější poznatky než ten, kdo zná teorii jen z učebnic. Při výběru školy proto sledujte, zda má transparentně uvedený lektorský tým i jejich profesní životopisy. Důležité je zaměřit se také na to, v čem spočívá samotná výuka – zda jde jen o samostudium materiálů od lektorů nebo máte možnost s nimi individuálně konzultovat vaše projekty a posouvat se tak profesně dále již během studia.

3) Akreditace jako známka kvality

Akreditace MBA studia nejsou jen dekorace – jsou měřítkem důvěryhodnosti a kvality. Vyplatí se proto hledat prestižní akreditace jako ASIC, AACSB, AMBA, EQUIS nebo FIBAA. V Česku je držitelů těchto akreditací pouze několik. Buďte opatrní u institucí, které pouze deklarují členství v akreditační organizaci; to totiž není totéž jako její reálné udělení.

4) Buďte obezřetní u slev a marketingu

Mnohé instituce lákají slevami, které ale někdy ve skutečnosti nejsou žádnými slevami. Často se lze totiž setkat i s tím, že je sleva inzerována v průběhu celého roku a standardní cena je tak pouze fiktivní. Doporučujeme proto sledovat ceny delší dobu a nenechat se unést reklamními akcemi. MBA přece půjdete studovat pouze jednou za život, nevybírejte ho tedy jen podle ceny (to přece neděláte ani při výběru dovolené, a to je přitom daleko méně zásadní rozhodnutí).

5) Transparentnost informací

Solidní MBA škola vám vždy poskytne kompletní informace o studiu ještě před tím, než se k němu rozhodnete – struktura studia, předměty, podmínky přijetí, lektorský tým, školné, reference absolventů. Pokud něco z toho chybí nebo vám to odmítají sdělit, je to důvod ke zvýšené opatrnosti a hledání dalších možností.

Promoce absolventů online MBA studia na CEMI

Shrnutí a závěrečné doporučení

MBA je investice, která se vám může vrátit v podobě lepších kariérních příležitostí, vyšší sebedůvěry i nových profesních kontaktů. Vyplatí se proto věnovat výběru dostatek času a porovnat více možností. Pokud nevíte, kde s výběrem začít (a možná rovnou i skončit), podívejte se například na institut CEMI, který má dlouholetou tradici s mnoha absolventy, prestižní akreditaci, a nabízí flexibilní 100% online formu studia spočívající v individuálních konzultacích se špičkovými odborníky – právě ten může být příkladem ideální kombinace kvality a dostupnosti MBA studia.

