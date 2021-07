Pitný režim v létě - proč pít filtrovanou vodu?

Během léta je voda pro zdraví ještě důležitější než kdykoliv jindy. Při vysokých teplotách je spotřeba vody v lidském těle mnohonásobně vyšší, protože většina vody se využívá na ochlazování ve formě potu. Akutní nedostatek tekutin v těle, resp. dehydratace, se dokáže projevovat četnými příznaky.

Proto doporučujeme mít dobrou, zdravou a čistou vodu na pití i sprchování. Jaká to je? Nejlepší volbu představuje filtrovaná voda , která je zbavena všech toxinů a nečistot a zároveň obohacena o optimální mineralizaci. Pojďme se podívat blíže na výhody, které přináší filtrovaná voda během léta:



1. Zdravější, hladší pokožka a vlasy

Během horkých letních dnů se většina lidí sprchuje mnohem častěji než po zbytek roku. Pokud voda obsahuje příliš mnoho chlóru nebo velké množství minerálních prvků, pokožka může být po takové sprše vysušená a podrážděná. Toto znají všichni s citlivou či atopickou pokožkou. Řešením je filtr na vodu, který dokáže pohltit chlor a nadměrnou mineralizaci. Změkčovač vody dokáže odstranit nadměrný obsah minerálů a uhlíkový filtr dokáže pohltit chlor. Díky měkké vodě bez chlóru budou vlasy a pokožka jemnější, díky čemuž se budete cítit a vypadat lépe.

2. Vylepšená chuť a vůně

Obrovskou výhodou filtrované vody je to, že lépe chutná i lépe voní. Je to z důvodu odstranění nečistot a chlóru. Pokud voda nemá nepříjemnou chuť nebo vůni, je pravděpodobné, že budete pít více vody. I když se filtrovaná voda zbavuje škodlivých kontaminantů, neodstraňuje ty minerály, které dodávají vodě ideální chuť. O to se postará reverzní osmóza, která propustí jen samotné molekuly vody a všechny nečistoty zachytí. A v posledních stupních filtrace vodu zpětně mineralizuje.

Popularitě se v létě těší i filtrační konvice, které pomocí uhlíkového filtru vodu efektivně přefiltrují. Vodu filtrovanou takovýmto způsobem je možné uskladnit i v chladničce, takže je příjemně osvěžující.

3. Lepší hydratace

Je velmi důležité, abyste vy a vaše rodina zůstali hydratováni po celý rok, ale dostatečná hydratace je ještě důležitější v letních měsících. Filtrovaná voda, která je současně ionizovaná, představuje ideální volbu při řešení pitného režimu nejen během léta. Jaká je ionizovaná voda? Je to voda vyrobená pomocí ionizátoru vody, který dokáže pozitivně upravit pH i ORP vody, díky čemuž se prokazatelně lépe vstřebává, lépe hydratuje, detoxikuje tělo a hlavně účinnější zásobuje tělo živinami.

Alkalická voda má v porovnání s obyčejnou vodou menší molekuly, díky čemuž snáze proniká buněčnými membránami a lépe je hydratuje. Což je důležité především během léta. Stejně představuje antioxidant, který stimuluje regeneraci buněk, čímž zpomaluje stárnutí, normalizuje krevní tlak, revitalizuje tělo, dodává energii a zlepšuje celkový imunitní systém.

4. Ekonomicky výhodná

Během léta množství lidí nakupuje ve velkém balenou vodu, což ve srovnání s jednorázovou investicí do vodního filtru představuje finančně náročnější alternativu. Kromě tohoto aspektu je třeba myslet také na to, že v balené vodě byly nejednou nalezeny mikroplasty spolu s jinými toxickými látkami, které se nejsnáze uvolňují do vody právě během horkých letních dnů. Při filtrované vodě se o její složení nemusíte obávat, takže je vhodná i pro nejmenší členy domácnosti.

5. Šetrná k životnímu prostředí

Použitím vodního filtru pomůžete i životnímu prostředí. Namísto nakupování balené vody budete mít filtrovanou vodu vždy k dispozici u vás doma, případně i na cestách. V tom případě doporučujeme použití generátoru vodíkové vody. Jedná se o technologii vodíkové vody, tedy vody, která je obohacena o vodík. Výhodou takovéto vody je její vysoká propustnost přes buněčné membrány buněk našeho těla, což zabezpečuje celkové zvýšení hydratace organismu a zároveň i rychleji čištění buněk od odpadních látek. To zajistí, že se budete cítit lépe a zdravěji. Výhodou je i to, že vodíkové generátory jsou přenosné (o velikosti klasické turistické lahve) a na jedno nabití dokáží vydržet i několik dní. Díky tomu si můžete zdravou a svěží vody vzít kamkoli s sebou. Používání filtrované vody tedy není dobré jen pro vaše zdraví, ale je prospěšné i pro planetu.