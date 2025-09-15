Poslední volná místa: CEVRO Univerzita přijímá jen do 30. září

Kdo chce začít seriozně studovat právo, politologii, ekonomii, bezpečnost, veřejnou správu či management sociálních služeb, má poslední možnost: CEVRO Univerzita v Praze přijímá přihlášky už jen do 30. září.

Poslední volná místa: CEVRO Univerzita přijímá jen do 30. září | foto: CEVRO Univerzita, z.ú.

V některých studijních programech zbývají jen poslední volná místa.

Proč studovat právě teď?

Svět se mění rychleji než kdykoli dřív. Umělá inteligence proměňuje pracovní trh, geopolitika zasahuje do každodenního života a nové technologie otevírají celé obory podnikání. Úspěch v takovém prostředí vyžaduje nejen znalosti, ale i schopnost rychlé orientace, kritického myšlení a rozhodnosti. Právě tyto dovednosti tvoří základ vzdělávání na CEVRO Univerzitě.

CEVRO Univerzita nabízí individuální přístup

Studium zaměřené na praxi

CEVRO Univerzita od svého založení staví na spojení teorie a praxe. Vyučují zde právníci, diplomaté, ekonomové, politici, manažeři či bezpečnostní experti – osobnosti, které působí v oborech, o nichž přednášejí. Studenti proto nezískávají jen učebnicové znalosti, ale i přímý vhled do toho, jak věci fungují v reálném světě.

Malé studijní skupiny a individuální přístup vytvářejí prostředí, kde má každý student prostor rozvíjet svůj talent a specializovat se podle svých profesních cílů. Už během studia se mohou zapojit do stáží, projektů i odborných konferencí, což jim otevírá dveře k zaměstnavatelům.

Absolventi, kteří rozhodují

Uplatnění absolventů je široké: najdete je na ministerstvech, v diplomacii, advokacii, bezpečnostních složkách i ve vedení firem a veřejné správy. Mezi bývalými studenty jsou poslanci, starostové, analytici i podnikatelé. Všichni spojuje schopnost prosadit se v oborech, které ovlivňují budoucnost společnosti.

Přijímací řízení

Zájemci se nemusí obávat složitého přijímacího řízení. Uchazeči vyplní online přihlášku, doloží požadované dokumenty a následně absolvují krátký pohovor nebo zašlou motivační dopis, který prověřuje především jejich motivaci a zájem o studovaný obor.

Jak se přihlásit?

Přihlášku lze podat jednoduše online. Uzávěrka je 30. září a počet volných míst je omezený. Kdo nechce čekat další rok a chce nastoupit už letos, měl by se rozhodnout bez odkladu.

Podejte přihlášku online ještě dnes a přidejte se k univerzitě, která propojuje vzdělání, praxi a odpovědnost.

O CEVRO Univerzitě

  • Prestižní vzdělání v právu, politologii, ekonomii, bezpečnosti, veřejné správě či managementu sociálních služeb.
  • Malé studijní skupiny a individuální přístup – student není jen číslem v systému
  • Výuku vedou akademici i experti z praxe.
  • Důraz na kritické myšlení, praktickou využitelnost a férový přístup.

www.cevro.cz

