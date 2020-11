Přípravky, které vám usnadní péči o bazénovou vodu

Péče o bazénovou vodu je poměrně obtížná. Sami se ale o ni starat nemusíte, pokud použijete přípravky uvedené v tomto článku.

Péče o vodu ve vířivce a v bazénu se sice liší, přípravky jsou ale velice podobné. Majitelé nejčastěji volí přípravky na bázi chloru, zejména díky jejich účinnosti a dostupnosti. Pojďme se tedy podívat na alternativy, které na trhu běžně pořídíte.

Chlornan sodný

Kapalný chlór do bazénu je nejčastějším přípravkem, s nímž se v bazénu můžeme setkat. Zákazníkům imponuje svou příznivou cenou, provozovatelům bazénů pak nabídne dostatečnou účinnost. Při dodržení dostatečné koncentrace chloru (0,3 až 0,6 mg/l) dokáže udržet vodu v optimální kvalitě. Jeho dávkování je velice snadné. Po naředění jej stačí vylít přímo do bazénu. S dávkováním vám pomohou i automatické dávkovače, jejichž zásobníky jsou na chlornan sodný přímo napojeny.

Tablety do bazénu

Tablety patří mezi další oblíbené přípravky. A to nejen u malých bazénů na zahradě, ale i u větších koupališť. Tablety do bazénu se totiž stejně jako u výše zmiňovaného chlornanu velice snadno aplikují. Stačí vám levný, plastový dávkovač, který ponoříte do vody a naplníte tabletami. Ty se postupně ve vodě rozpouští a zajišťují optimální hladinu chloru ve vodě. Pořídit můžete i multifunkční tablety s příměsí dalších sloučenin. Nejčastěji přípravky na úpravu pH, stabilizaci sloučenin vápníku a hořčíku.

