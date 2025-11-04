Prodloužená záruka: Finanční polštář pro drahé opravy automobilu

Nečekané výdaje dokážou pořádně zatřást rodinným rozpočtem. V případě automobilů ale existuje spolehlivý způsob, jak se jim vyhnout – pojištění prodloužená záruka. Jaké jsou jeho největší výhody?

Prodloužená záruka: Finanční polštář pro drahé opravy automobilu | foto: DEFEND FINANCE s.r.o.

Podle odborníku bychom měli mít stranou odložen alespoň tří až šestinásobek měsíčních výdajů celé domácnosti. Ne každému se ale daří takové finance mít. Podle údajů Českého statistického úřadu míra úspor českých domácností mírně klesá. Z letošního průzkumu agentury NMS zároveň vyplývá, že téměř čtvrtina tuzemských domácností nemá úspory na nečekané výdaje. To může znamenat velké problémy v případě, že se náhle pokazí lednička, pračka nebo automobil.

Zejména výdaje na opravu automobilu mohou být vysoké a je dobré je zohlednit ještě před nákupem a připravit se na ně. Finanční polštář pro nečekané situace může nabídnout pojištění prodloužená záruka. To se vztahuje na náhlé mechanické, elektrické i elektronické poruchy, které se mohou objevit i u spolehlivých značek a dealerů.

Neplaťte desetitisíce za opravy

„Moderní vozy jsou stále komplexnější a náklady na opravy rostou. V posledních letech navíc stoupla cena práce servisů i náhradních dílů. U našich klientů běžně proplácíme opravy v desítkách tisíc korun. Například výměna turbodmychadla vyjde na 30 000 Kč, spojková sada stojí okolo 25 000 Kč a za vstřikovače zaplatíte zhruba 30 000 Kč. K tomu je třeba připočítat práci servisu, která v neautorizovaném servisu vyjde až 1 500 Kč, v autorizovaném pak i 3 000 Kč za hodinu. Prodloužená záruka DEFEND Car Protect tak funguje jako ochrana rodinného rozpočtu a pomáhá udržet vůz v dobrém technickém stavu,“ vysvětluje Gabriela Motejzíková, Country Managerka DEFEND INSURANCE.

Ochrana pro vozy se všemi typy motorů

Pojištění prodloužená záruka DEFEND Car Protect lze sjednat pro vozy se spalovacím, hybridním i plně elektrickým pohonem. Nabízí několik variant pro nová i ojetá vozidla včetně dovezených ze zahraničí, a to až do 15 let stáří.

Český vozový park patří k nejstarším v Evropě a mnoho řidičů si vůz nechává déle než pět let. Pravděpodobnost poruchy tedy roste. Pokud dojde k selhání motoru, převodovky nebo diferenciálu, DEFEND Car Protect pokryje jejich opravu nebo výměnu včetně práce servisu. U nových a zánovních vozidel poskytuje ochranu prakticky shodnou s tovární zárukou, u starších kryje hlavní mechanické části.

Zajistí klid a finanční stabilitu

„Naším cílem je, aby zákazníci mohli jezdit bez obav z náhlých a vysokých nákladů. Prodloužená záruka na auto je v praxi velmi efektivní způsob, jak si zajistit klid a finanční stabilitu. Zákazníci ji oceňují nejen při nečekaných opravách, ale také v momentě, kdy se rozhodnou vozidlo prodat. Auto s platnou zárukou má totiž vyšší hodnotu,“ doplňuje Gabriela Motejzíková.

Sjednání záruky je jednoduché a probíhá přímo u prodejce vozidla. V Česku je k dostání například v ANDY AUTA, Auto ESA, AutoPalace, HAVEX-auto nebo DAVO CAR a mnoha dalších.

Pojištění prodloužená záruka není jen ochrana rozpočtu, ale i chytrá investice do dlouhodobé hodnoty vozu. Pro řidiče přináší jistotu, že když se něco pokazí, nebudou na to sami a budou se moci vrátit na silnici rychle a bez finančních problémů.

