Proklepnutím kladivem odhalíte stočený tachometr. Jak?

Stočený tachometr má třetina prodávaných ojetin, jejichž cena je díky tomu uměle navýšena o desítky tisíc korun. Poznat takové auto přitom lze pomocí kladiva. Jak ho správně použít, abyste odhalili stočený tachometr, a přitom nedošlo k žádné fyzické újmě vozu?

Nejprve je třeba vybrat to správné kladivo. Jestli teď přemýšlíte nad tím, jaká máte doma, přestaňte. To správné mezi nimi nenajdete. Nejedná se totiž o fyzický nástroj, ale o kladivo v přeneseném slova smyslu. Zkontrolovat si auto osobně je sice dobré, ale pro odhalení stočeného tachometru to nestačí. Mnohem účinnější je virtuální prohlídka, přesněji řečeno odhalení minulosti vozidla včetně průběžných stavů počtu najetých kilometrů, jak je zaznamenali technici na STK, pracovníci v autorizovaných i neautorizovaných servisech a pneuservisech, pojišťovny a další subjekty. Na takovou procházku po minulosti se můžete dostat prostřednictvím AUTOTRACERu, což je v přeneseném slova smyslu kladivo na stočené tachometry a na další podvody, které se při prodeji ojetin ve velkém vyskytují.

K odhalení podvodů pomůže více než miliarda záznamů v AUTOTRACERu

AUTOTRACER je systém, který provozuje společnost Cebia a do kterého poskytují data pojišťovny, policie, STK, autorizované i neautorizované servisy a pneuservisy, výrobci a importéři vozidel či inzertní a aukční portály z Česka i zahraničí. Cebia přitom pomáhá bojovat proti stočeným tachometrům, zatajovaným haváriím, nelegálnímu předělávání bouraných aut či krádežím vozů už od roku 1991, kam až zhruba sahají záznamy v AUTOTRACERu. Těch je už více než jedna miliarda a stále přibývají nová aktuální data, která doplňují ta starší. A jak takové proklepnutí ojetiny a vystopování její minulosti udělat?

Potřebujete znát VIN kód vozidla, tedy něco jako jeho rodné číslo. V případě, že VIN kód vozidla nemáte, chtějte ho sdělit po prodejci. Poté ho zadejte na www.zkontrolujsiauto.cz. Pamatujte, že díky tomu můžete odhalit nejen stočený tachometr, ale také zatajované havárie či omlazení vozidla. I při stočení tachometru o 30 000 km si prodejci mohou navýšit marži na dvojnásobek, průměrné stočení se přitom pohybuje okolo 100 000 km. Například na grafu u tohoto článku můžete vidět Škodu Fabia stočenou o více než 500 000 km, či Škodu Octavia stočenou dvakrát celkem o 300 000 km na hodnoty nájezdu zánovního vozu. Představte si, že si kupujete auto, o kterém se domníváte, že najelo necelých 13 000 km, ve skutečnosti má ale za sebou o 300 000 km více! Bez vystopování minulosti auta v systému AUTOTRACER se vám to může hravě stát. A asi není třeba zmiňovat, jaký rozdíl v ceně takové stočení způsobí.

Nedarujte desítky tisíc korun prodejci jen tak

Stočený tachometr zvyšuje cenu auta v průměru o 20 %. Záleží na stáří, značce, modelu a počtu stočených kilometrů. Například pětileté auto ze segmentu mini a malých vozů stočené o 100 000 km může být dražší až o 30 %. U luxusního vozu může navýšení ceny přesáhnout i 40 %. V každém případě jde o peníze vyhozené z okna. A další náklady v podobné výši spojené s nečekanou údržbou a opravami čekají nového majitele v následujících letech.

Dalším problémem, který uměle zvyšuje cenu u prodávaných ojetin a snižuje jejich bezpečnost, jsou zatajované bouračky. Zkuste si tipnout, kolik procent ojetých aut se prodává jako nehavarované. Aktuálně je to 99 % ojetin. Pojišťovny by nad takovým číslem zcela jistě zajásaly, problém je, že podle jejich dat a podle dat ze servisů to není možné. Podle statistik má škodní událost 25 % pětiletých aut, což znamená, že může jít o prasklý nárazník, ale také o velkou havárii. V případě desetiletých aut je škodní událost v průměru u 60 % z nich.

Díky zatajování lze prodat i vrak, který by si jinak nikdo nekoupil

Už to, že 99 % ojetin se prodává jako nehavarované, svědčí o tom, že se nezatajují jen drobná poškození, ale také totální bouračky. „Stává se, že je auto i po několika bouračkách, z toho i po totálce, ale je levně opraveno a prodává se za běžnou tržní cenu nehavarovaného vozidla. Kdyby prodávající uvedl o haváriích pravdu, pravděpodobně by nenašel nikoho, kdo by auto koupil. To přitom vypadá na první pohled bezvadně,“ říká Martin Pajer, ředitel společnosti Cebia. Navíc aby bylo možné auta levně opravit, nemá řada z nich například zabudované airbagy, o čemž kupující vůbec nevědí. Při autonehodě může přitom airbag i zachránit život. Po totálce je například každé dvacáté ojeté auto dovezené ze zahraničí, Německo nevyjímaje.

Pokud se tedy nechcete nechat napálit a nechcete jezdit vrakem, který bude ohrožovat nejen vaši bezpečnost, raději si auto včas prověřte v systému AUTOTRACER.