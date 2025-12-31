Proměňte odpadní vodu v chlazení: chytrý způsob, jak snížit náklady

Rekuperace odpadní vody v kombinaci s absorpčními chillery Carrier umožňuje toto teplo proměnit v levné chlazení a výrazně snížit elektrickou zátěž.
Teplá odpadní voda vzniká v mnoha průmyslových aplikacích — v technologických lázních, ohřevu, sanitárních systémech, klimatizaci i u kompresorů. Místo aby teplo mizelo v kanále, lze ho přes deskový výměník převést do technické vody a dále využít. Příležitosti jsou v lakovnách, kovovýrobě, potravinářství, chemii i všude, kde je stabilní zdroj tepla.
Chlazení, které potřebuje teplo místo elektřiny
Absorpční chiller Carrier nepotřebuje elektrický kompresor, ale využívá teplo — například rekuperované — k oddělení vody od roztoku bromidu lithného. Pokud máte dostatek horké odpadní vody, získáte chlazení s minimální spotřebou elektřiny a bez chladiv s negativním dopadem na klima. Technologie je vhodná pro provozy s intenzivním, dlouhodobým chlazením a stabilně funguje i při výkyvech dodávek elektřiny.
Jak spolu technologie fungují
Odpadní voda předá teplo deskovému výměníku, který ohřeje technickou vodu na teplotu potřebnou pro absorpci. Ta putuje do chilleru, kde se pomocí tepla odděluje voda od bromidu lithného a vzniká studená voda. Elektřina je nutná jen pro oběhová čerpadla, takže systém je tichý, úsporný a nevyžaduje složitou údržbu. Je vhodný pro provozy hledající dlouhodobé řešení s nízkými náklady.
Co takové řešení přinese
Hlavní výhodou je okamžité snížení nákladů — chiller využívá teplo, které už v procesu vzniká, a nevyžaduje vysoký elektrický příkon. Provoz je méně závislý na cenách elektřiny a odolnější vůči výkyvům. Ekologickou výhodou je použití vody jako chladiva, což pozitivně ovlivňuje i ESG. Systém zůstává funkční i při omezeních dodávek energie.
Case study: Jak to může vypadat v praxi
Zákazník z farmaceutického průmyslu řešil nadměrné teplo ze dvou kompresorů. Navrhli jsme využití horké vody o teplotě 80–85 °C jako stabilního zdroje energie pro absorpční chiller 16LJ-F1. Zpětně získané teplo bude mít výkon 190 kW a při průtoku 4,2 l/s se bude ochlazovat z 85 na 73,8 °C.
Z tohoto zdroje bude možné nepřetržitě vyrábět chladicí vodu 12/7 °C s průtokem 24,9 m³/h. Celý systém bude potřebovat méně než 5 kW elektřiny, zatímco běžné chillery by vyžadovaly desítky kilowatt. Provoz tak ušetří 75–85 kW výkonu a ročně sníží spotřebu o 200–250 MWh, což odpovídá úspoře 40–60 tisíc eur. Investice se rychle vrátí a zajistí stabilní chlazení bez závislosti na drahé elektřině.
Proč o tom začít uvažovat právě teď
Odpadní teplo je jedním z nejpřehlíženějších energetických zdrojů v průmyslu. Jeho využitím získáte okamžitou úsporu, stabilnější provoz a řešení, které dává smysl i dlouhodobě.
Kdo jsme
ITS (IDEAL-Trade Service spol. s r.o.) je specialistou na průmyslové chlazení, rekuperaci tepla a energeticky efektivní technologie. Dodáváme kompletní řešení — projekci, montáž i uvedení do provozu — a poskytujeme rychlý servis v ČR i na Slovensku. Jsme připraveni pomoci vám využít potenciál vaší výroby.