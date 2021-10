Roboti jsou stále častěji nepostradatelnou součástí průmyslové výroby

Zdá se, že se s kolaborativními roboty budeme ve výrobách potkávat stále častěji. Pravděpodobně to budou právě ty z dílen ABB.

Vlajkovou lodí ABB je stále její přelomový YuMi. Společnost před nedávnem uvedla na trh také nové produktové řady GoFa a SWIFTI. Portfolio se nadále rozrůstá a zdokonaluje, o čemž svědčí i množství činností, které jsou koboty schopny vykonávat. ABB má za sebou významný úspěch – v nizozemském městě Ede se jí v rámci provozu své vlastní továrny podařilo synchronizovat tři koboty YuMi tak, aby si nejen nepřekážely, ale vzájemně si pomáhaly.

„Naše portfolio kolaborativních robotů je nejrozmanitější na trhu. Díky inovativním robotům mohou zákazníci provést transformaci pracoviště, zefektivnit operace a zvýšit produktivitu,“ hodnotí současnou podobu nabídky Sami Atiya, prezident divize ABB Robotika a automatizace, a dodává: „Jejich ovládaní i konfigurace jsou snadné, zákazníci navíc získají přístup ke službě zákaznické podpory a mohou také využít odborné technické služby, jež nabízejí podporu napříč všemi průmyslovými segmenty a zajišťují, že každý nový uživatel bude schopen robotická řešení využívat.“

Kolaborativní roboty ABB si tak našly místo třeba v provozech společnosti Husqvarna, která se specializuje na výrobu motorových pil. Podařilo se díky nim urychlit produkci a do budoucna firma počítá s tím, že je bude nasazovat i na jiné repetitivní úkoly. YuMi se dvěma rameny prozatím pracuje bok po boku s lidmi a stará se o obsluhu montážní linky na šrouby, které sbírá a propojuje jednotlivé komponenty výrobků. Těch linka teď vyrobí až 400 za směnu.

„Nasadit YuMi na montážní linku bylo jedno z našich nejlepších rozhodnutí,“ kvituje Johan Håård, který je odpovědný za bezproblémový chod této linky. „YuMi dokáže vykonávat většinu monotónních úkolů, kterými se doteď museli zabývat operátoři. Chtěli jsme jim od této nudné práce co nejvíce ulehčit, jelikož nepřináší žádné výhody ani jim, ani zákazníkům. Díky uvedení YuMiho do výroby se to podařilo,“ dodává.

Zastoupení zaměstnanců při výkonu monotónních pracovních činností ovšem není jedinou oblastí, kde lze ABB roboty úspěšně využívat – své o tom vědí i v mikrobiologických laboratořích společnosti Copan. Ty samy o sobě fungují v rámci plně automatizovaného ekosystému, pro který jsou koboty ABB jako dělané. Pomáhají zde zvyšovat bezpečnost práce v laboratořích i spolehlivost měřených výsledků. To přišlo vhod zejména v průběhu pandemie COVID-19, kdy zaměstnanci přicházeli do styku s viry a látkami, o kterých neměli dostatek informací.

O tom, že se YuMi stal nedocenitelným pomocníkem, vypovídají i slova Maria Savareseho, generálního ředitele Copan WASP ekosystému. „Pandemie byla typově situací, kdy automatizace hrála stěžejní roli. Jinak bychom nedokázali analyzovat vzorky 24/7, a zároveň spolehlivě chránit zdraví laboratorních techniků. YuMi od ABB byl pro tento proces obzvlášť důležitý i kvůli jednoduchosti ovládání. Hojně jsme jeho schopností využívali při vědecké činnosti i přímo během vývoje,“ shrnuje.

Pokud máte dojem, že jsou koboty určeny jen pro náročné úkony, jste na omylu. Přesvědčit se o tom mohli návštěvníci posledního ročníku Zlín Film Festival, jehož je ABB tradičním partnerem. Tady totiž nebylo ničím nevšedním nechat si od YuMiho třeba načepovat limonádu nebo natočit zmrzlinu.