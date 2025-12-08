Sebevzdělávání jako nutnost: MBA studium na ESBM je krokem k úspěchu

Moderní pracovní trh se rychle mění a nároky na odborné znalosti rostou. Studium MBA na ESBM nabízí pružnou cestu k profesnímu posunu. Za jeden rok, online nebo kombinovaně, s možností nastoupit kdykoli během roku.

Nepřetržitý rozvoj dovedností je dnes nezbytnou podmínkou profesního růstu. „Klíčovým předpokladem úspěchu je schopnost neustále se učit a reagovat na nové výzvy pracovního prostředí,“ uvádí Ing. Kateřina Valentová, manažerka vzdělávání na European School of Business & Management (ESBM). Právě postgraduální studium MBA představuje jednu z nejefektivnějších cest, jak získat náskok před konkurencí.

MBA na ESBM lze absolvovat za jeden rok, a to buď zcela online, nebo v kombinované formě doplněné o čtyři prezenční setkání. Velkou výhodou je flexibilita, ke studiu je možné přistoupit kdykoli během roku, což usnadňuje jeho sladění s pracovním i osobním životem. Dalším benefitem jsou odborné workshopy nad rámec studia, které prohlubují praktické znalosti v oblastech jako leadership, soft skills, krizový management, marketing či koučink.

Studenti si mohou vybrat z více než dvaceti MBA specializací a studium si tak přizpůsobit svému profesnímu směřování. Výuka probíhá v češtině s akceptací slovenštiny, osm specializací MBA lze pak studovat online v angličtině.

Absolventi si studium dlouhodobě chválí pro jeho přínos. Jak uvádí jeden z nich ve své referenci: „Studium díky svému systému umožňuje kvalitně pracovat, studovat a zároveň se věnovat rodině.“ Právě tato kombinace odbornosti a flexibility činí ESBM vhodnou volbou pro manažery, podnikatele i specialisty, kteří chtějí posunout svou kariéru o krok dál.

