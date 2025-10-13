Srazili jste srnu? GAP pojištění vám může ušetřit značné částky

Kratší dny, mlhy a podzimní migrace znamenají pro řidiče zvýšené nebezpečí srážky se zvěří. Riziko prokazatelně zvyšuje také nadcházející změna času, protože zvěř si na rozdíl od nás „hodiny nepřetáčí“. Budeme tak jezdit v hodinách, kdy je viditelnost horší a zvěř je nejaktivnější. Střet se srnou nebo divočákem přitom může mít nejen fatální následky pro zvíře samotné, ale také finančně velmi náročné důsledky pro majitele auta.
Kdo uhradí škodu
Průměrná škoda po střetu se zvěří podle dat České asociace pojišťoven přesahuje 47 tisíc korun. V případě většího divočáka mohou ale opravy přesáhnout i 100 tisíc korun. Havarijní pojištění sice střet se zvěří často zahrnuje, ale plnění je omezeno na tržní cenu vozu v době před vznikem škody, což může představovat značnou finanční ztrátu, protože hodnota vozidel po koupi rychle klesá. V praxi to znamená, že i když škodu pojišťovna zaplatí, rozdíl v ceně může být citelný. Řešením je pojištění GAP, které dorovnává rozdíl, v některých případech až do výše pořizovací ceny vozidla.
Řešení i bez havarijního pojištění
Co když si ale havarijní pojištění sjednat nechcete? Novinkou na trhu je pojištění DEFEND Gap FLEX od DEFEND INSURANCE, ke kterému havarijko mít nemusíte, a kromě nezaviněné havárie a krádeže kryje i střet se zvěří a další částečné škody. S pojistným limitem až 250 000 Kč se tak nemusíte bát ani střetu s dospělým jelenem. Věšet hlavu nemusí ani řidiči, co si koupili vůz před více než 6 měsíci. Ti mohou využít unikátní variantu DEFEND Gap FLEX GO. Díky ní lze pojištění sjednat i zpětně, a to až pro 15 let stará vozidla.
Co dělat při střetu se zvěří
Nejlepší ochranou je prevence. Policie ČR doporučuje zpomalit a zvýšit pozornost v úsecích označených výstražnými značkami, zejména brzy ráno, po setmění a při zhoršené viditelnosti. Pokud střetu nelze zabránit, brzděte naplno a držte volant ve směru jízdy. Vyhýbání se zvířeti bývá riskantní, může vést k nárazu do stromu nebo protijedoucího auta.
Po nárazu zapněte výstražná světla, oblečte si reflexní vestu a postavte výstražný trojúhelník. Je-li někdo zraněný, okamžitě volejte záchrannou službu, a vždy také přivolejte policii, která událost zdokumentuje a kontaktuje místní myslivecké sdružení.
Bez jejich potvrzení mohou pojišťovny plnění odmítnout. Nezapomeňte rovněž kontaktovat asistenční linku své pojišťovny, která vám poradí s dalším postupem. Se zraněnou zvěří nikdy nemanipulujte, nedotýkejte se jí, ani ji neodtahujte ze silnice.
Ušetřete si peníze i nervy
Střet se zvěří může přijít nečekaně a během vteřiny. Připravit se na něj znamená nejen jezdit obezřetněji v rizikových úsecích, ale i zvolit pojištění, které vás finančně podrží. Pojištění DEFEND Gap FLEX přináší jistotu, že pokud dojde k vážnému poškození či znehodnocení auta, nezůstanete v tom sami. Ušetříte si tak značné částky i nervy. Pojištění DEFEND Gap můžete uzavřít online nebo prostřednictvím partnerské sítě, kterou tvoří pojišťovací makléři, prodejci nových i ojetých vozů a leasingové společnosti.