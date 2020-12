Staňte se doktorem businessu

Slyšeli jste již o titulu DBA? Pokud vás zajímá celoživotní vzdělávání a máte nakročeno o kus výš než ostatní, přečtěte si, v čem spočívá studium DBA a jaké výhody vám titul DBA přinese.

DBA, z anglického Doctor of Business Administration, je postgraduální studium, které představuje pomyslnou špičku manažerského vzdělávání. Profesní program DBA je zaměřen výhradně na praktické znalosti a dovednosti z oblasti managementu a obchodu, tedy informace, které využijete v praxi ať už vlastníte svůj podnik nebo se nacházíte na vyšších pozicích firmy či organizace.

Titul DBA lze nyní studovat i v České republice, přesněji v Praze, a to na European School of Business & Management, zkráceně ESBM, škole s mezinárodní působností, certifikované několika prestižními zahraničními akreditacemi, mimo jiné ASIC.

Co studium DBA obnáší? Programy DBA jsou vypsané ve dvou specializací – Executive DBA a DBA Soft Skills. V rámci Executive DBA se přiučíte těm nejmodernějším informacím a technikám z oblasti řízení – studium je tedy vhodné pro manažery na vysokých postech, kteří jej využijí ve své praxi. Jeho studenti se dozvědí, jak zlepšit firemní procesy, spořící možnosti nebo analýzu trhu a požadavků zákazníka, včetně přechodu obchodu do doby digitální.

V rámci DBA soft skills se ostřílení manažeři naučí, jak pracovat efektivněji a asertivněji. Důraz je kladen na komunikační dovednosti, sebevědomé vystupování flexibilitu a kreativitu, tedy přesně to, co potřebuje každý schopný vedoucí pro svou výkonnostní roli, i když se na to často zapomíná.

Celé studium DBA je koncipováno do jednoho roku. Výuka probíhá v českém jazyce a kombinuje kvalitní online formu s interaktivními semináři. Rozvrh je tedy zcela flexibilní a záleží na konkrétním studentovi, kdy se rozhodne se studiem začít a jak si nastaví svůj rozvrh. Samozřejmostí je možnost individuálních konzultací s lektory, kteří patří mezi zástupce těch nejlepších v daných oborech.

Jestli máte chuť vzdělávat se a dosáhnout elity businessu, přečtěte si více o studiu DBA na stránkách European School of Business & Management.