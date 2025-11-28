Svěřit se do rukou IT odborníků se vyplatí: Objevte výhody cloudu jako služby

Komerční sdělení   11:40
Přechod na cloud není jen trendem, ale především strategickým krokem k modernizaci celého firemního IT. Přináší firmám řadu výhod, jako je vyšší efektivita, snížení nákladů i větší bezpečnost dat. Po komplexním cloudovém řešení sahá stále více firem. Přečtete si, proč se přechod na cloud firmám vyplácí a jak si vybrat správného poskytovatele.

Toto jsou komerční sdělení. Lidovky.cz neovlivňuje jejich obsah a není jejich autorem. Více

Komerční sdělení je speciální inzertní formát. Umožňuje inzerentům oslovit čtenáře na ploše větší, než je klasický banner, hodí se tedy například ve chvíli, kdy je potřeba popsat vlastnosti nového produktu, představit společnost nebo ukázat více fotografií.

Aby bylo na první pohled odlišitelné od redakčních textů, obsahuje jasné označení „Komerční sdělení“ v záhlaví článku.

Pro komerční sdělení platí podobná pravidla jako pro další formy inzerce na Lidovky.cz. Nesmí tedy být v rozporu s dobrými mravy a zásadami poctivého obchodního styku, nesmí porušovat práva třetích osob a poškozovat něčí dobrou pověst. Na rozdíl od bannerové reklamy je z komerčních sdělení vyloučena politická inzerce.

Komerční sdělení, jejich titulky a tvrzení v nich obsažená nesmějí být lživá a klamavá.

Ceník komerčních sdělení včetně kontaktů na obchodní oddělení najdete zde.

skrýt

Svěřit se do rukou IT odborníků se vyplatí: Objevte výhody cloudu jako služby | foto: t-business.cz

Oblíbené řešení představuje cloud jako služba

Základem cloudových služeb jsou datová centra s velkým množstvím serverů, úložišť a síťových zařízení. Poskytovatelé cloudových služeb pak tyto zdroje spravují a zpřístupňují – a to vše prostřednictvím internetu. Pro firmy je tak výhodnější přejít na cloud, než investovat obrovské částky do nového hardwaru a softwaru. V případě cloudu si „vypůjčí“ výpočetní výkon a kapacitu úložiště podle svých aktuálních potřeb.

Proč přejít na cloud?

  • Snížení nákladů: Cloudové služby eliminují potřebu investovat do drahého hardwaru a softwaru. Firmy tak zaplatí pouze za to, co skutečně využívají. Díky tomu ušetřené peníze mohou investovat jinde.
  • Škálovatelnost a flexibilita: Cloudové zdroje lze snadno škálovat podle aktuálních potřeb firmy – ať už jde o navýšení výpočetního výkonu, zpracování velkého objemu dat, nebo naopak snížení kapacity v období nižšího zatížení.
  • Zvýšení efektivity: Cloudové služby umožňují automatizaci mnoha IT procesů, což uvolňuje čas zaměstnanců pro jiné, důležitější úkoly.
  • Zlepšení dostupnosti a spolehlivosti: Cloudové služby jsou obvykle provozovány v datových centrech s vysokou dostupností a spolehlivostí. To znamená, že data a aplikace jsou k dispozici i v případě výpadku hardwaru nebo sítě.
  • Bezpečnost a ochrana dat: Poskytovatelé cloudových služeb investují také do zabezpečení svých datových center a sítí – od fyzické ochrany přes šifrování dat až po detekci hrozeb. Díky tomu jsou data v cloudu často bezpečnější než v tradičním firemním prostředí.

Jak cloud chrání bezpečnost dat

Bezpečnost by měla být pro všechny firmy klíčovým faktorem při rozhodování o přechodu na cloud. Moderní cloudové platformy nabízejí robustní bezpečnostní mechanismy, které chrání data před kybernetickými útoky.

  • Šifrování dat: Data jsou šifrována jak při přenosu, tak při uložení, což znemožňuje neoprávněný přístup.
  • Detekce hrozeb: Cloudové platformy využívají pokročilé technologie pro detekci a prevenci kybernetických útoků.
  • Řízení přístupu: Přístup k datům a citlivým informacím mají pouze oprávněné osoby.
  • Zálohování a obnova dat: Cloudové služby obvykle nabízejí zálohování dat a snadnou obnovu v případě havárie nebo ztráty dat.

H2: Proč se svěřit do rukou IT odborníků?

Přechodu na cloud se firmy rozhodně nemusí bát. Je však důležité svěřit se do rukou odborníků, kteří mají dlouholeté zkušenosti a mohou nabídnout spolehlivé reference.

Přesun do cloudu a hladká migrace dat by měla proběhnout bez omezení provozu firmy. Výhodou cloudu jako služby je přístup k nejmodernějším technologiím bez nutnosti dalších nákladů a investic do IT.

Základem je pak také podpora špičkových expertů, kteří by měli být neustále k dispozici a řešit případné problémy. K přechodu k novému poskytovateli cloudu se rozhodla i firma Vaillant, pro kterou bylo klíčové najít službu se škálovatelným výkonem. Aby se dokázala flexibilně přizpůsobit aktuálním potřebám a podle toho buď zvýšit nebo snížit výkon.

„Vybrali jsme si T-Cloud pro naše IT prostředí, protože experti z T-Business rychle pochopili naše specifika, a také proto, že jsme chtěli větší garanci kvality od technologické firmy s mezinárodním zázemím,“ dodal k výběru nového poskytovatele cloudového řešení Libor Hrabačka, technický ředitel Vaillant Group Czech.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.